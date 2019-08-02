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10:40 | 4.08.2019
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Двое погибли, трое в больнице: жуткое ДТП в центре Екатеринбурга
Как сообщили очевидцы, лихач на красном KIA Rio проехав на высокой скорости несколько перекрёстков на красный сигнал светофора, протаранил автомобили, стоявшие на перекрёстке улиц Малышева и Московской.
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что ДТП произошло в 05:55 рядом с домом по адресу Малышева, 7. Есть жертвы и пострадавшие.
«Водитель KIA Rio двигался со стороны Шейнкмана в сторону Московской. Не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с автомобилем SsangYong. После этого с автомобилем ВАЗ, который стоял на перекрестке на запрещающий красный сигнал светофора. ВАЗ в свою очередь столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen», – сообщили в ведомстве.
На место ДТП выехали спасатели МЧС. Они деблокировали искорёженные машины, чтобы достать пострадавших, а также отключили клеммы аккумуляторов и смыли топливо с дороги, чтобы не допустить возгорания. Обстоятельства происшествия устанавливает ГИБДД.
В результате ДТП водитель и пассажир LADA погибли на месте. Водитель и пассажир KIA Rio, водитель Toyota доставлены в 24-ю больницу. Пассажир Toyotaот медицинской помощи отказался, как и водитель Volkswagen. По предварительным данным у всех доставленных в больницу черепно-мозговые травмы.
© «Вечерние Ведомости»
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