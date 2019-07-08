Ночью 12 июля автоматика отключила 4-ый энергоблок Белоярской АЭС

14:47 | 12.07.2019

Фото: Productcenter.ru

В ночь на 12 июля защита электрического генератора отключила от сети энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Как сообщает пресс-служба станции, снижение мощности реактора произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации станции нет.



В соответствии с международной шкалой INES событие квалифицировано уровнем «0», то есть вне шкалы – термин говорит об «отсутствии значимости с точки зрения безопасности».



Выработка электроэнергии отключенным энергоблоком возобновится после установления и устранения причин отключения электрогенератора.



Энергоблок N3 Белоярской АЭС продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком и в штатном режиме.



Напомним, Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. На сегодняшний день первые энергоблоки станции – АМБ-100 и АМБ-200, с реакторами на тепловых нейтронах, остановлены в связи с выработкой ресурса. В настоящее время на БАЭС эксплуатируются блоки с реакторами на быстрых нейтронах: БН-600, запущенный в 1980 году и БН-800, введённый в эксплуатацию в 2015-м.