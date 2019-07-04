В Екатеринбурге проходит праздник в честь Универсиады 2023 года

18:49 | 6.07.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По случаю объявления Екатеринбурга столицей Универсиады 2023 года в Историческом сквере сегодня проходит праздник. Во время мероприятия губернатор Евгений Куйвашев пообещал горожанам сделать всё, чтобы спортивные игры стали ярким запоминающимся спортивным событием.



Как отметил Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, это событие позволит городу сделать следующий шаг вперед в развитии. Мероприятие будет проведено на том же высоком уровне, ЧМ по футболу. Благодаря труду горожан мы становимся в один ряд с крупнейшими городами мира.



Напомним, решение о проведении ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года было принято 2 июля комитетом FISU в итальянском Неаполе.