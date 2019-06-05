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12:51 | 7.06.2019

Фото: znak.com

Депутат гордумы Екатеринбурга заявил, что выступит против строительства храма в сквере у Театра Драмы

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев заявил, что на втором заседании рабочей группы по проведению опроса среди жителей города о месте строительства храма святой Екатерины, он выступит с предложением исключить сквер у Театра Драмы из окончательного списка площадок.

— Чувства верующих не должны быть затронуты, от обсуждения храма мы перешли к обсуждению кафедрального собора — это огромный шаг вперед. Люди, проживающие в центре города, нуждаются в зеленых насаждениях, и администрация будет над этим работать теперь уже совместно с инициативной группой граждан — в этом тоже сомнений нет. Единственное, с точки зрения городского хозяйства, ситуация очень плохая. Город не имеет права рассчитывать на вложения инвесторов в реконструкцию набережной, поэтому нам придется искать денежные средства в другом месте, и это будет непросто, — рассказал Алексей Вихарев.

Также депутат поделился, что для строительства нового собора больше всего ему нравится площадка на перекрестке улиц Белинского — Фурманова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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