Авиакомпания «РусЛайн» оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Кольцово

10:40 | 24.05.2019

фото: aviaru.net

Авиакомпания «РусЛайн» оштрафована на 20 тысяч рублей за нарушение законодательства о защите прав потребителей.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 29 января при задержке рейса Екатеринбург – Томск более чем на 19 часов авиакомпания не предоставила пассажирам гостиницу. Кроме того, в феврале во время задержки еще трех рейсов авиаперевозчик не обеспечил пассажиров горячим питанием, прохладительными напитками и гостиницей.



За данные нарушения авиакомпания «РусЛайн» привлечена к ответственности по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг).