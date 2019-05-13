Путин дал комментарий об акциях в Екатеринбурге в защиту сквера

19:59 | 16.05.2019

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге во время медиафорума независимых региональных и местных СМИ в Сочи.



По словам президента, храм должен объединять, а не разъединять людей. Сложившуюся ситуацию можно решить путем опроса среди местных жителей, их мнение нужно учесть – в этом заключается принцип демократии. Также Владимир Путин признался, что о происходящем в Екатеринбурге узнал мельком только вчера.



Напомним, в Екатеринбурге акции протеста против строительства собора на месте сквера у Театра драмы начались в понедельник, 13 мая. В этот день утром на территории были установлены ограждения, которые горожане ломали во время акций. Вчера в сквере стали возводить более крепкие бетонные заборы.



Протесты в городе по-прежнему продолжаются. Сегодня сотрудники спецслужб и правоохранительных органов установили дополнительные ограждения вокруг фонтана и сквера возле Драмтеатра.