Охотничья собака покусала трёхлетнего ребёнка в Екатеринбурге

13:14 | 11.05.2019

Фото: Е1.RU

В минувшую среду, 8 мая, в Екатеринбурге на Уралмаше возле дома по адресу Новаторов, 12 трёхлетнего мальчика покусала охотничья собака. Инцидент произошёл на детской площадке.



Как сообщают очевидцы, хозяин собаки выгуливал своего питомца без намордника и поводка. В результате нападения мальчик получил укушенные раны живота. В карете «скорой помощи» он потерял сознание.



В настоящее время ребёнок находится в палате интенсивной терапии в детской городской клинической больнице №9. По факту инцидента следователи Орджоникидзевского района проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.