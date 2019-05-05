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09:48 | 7.05.2019

фото: narofom.com

Свердловское УФАС возбудило дело против ЕМУП «Спецавтобаза»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило дело в отношении ЕМУП «Спецавтобаза» - регионального оператора по вывозу отходов в восточной административно-производственная зоне с центром в Екатеринбурге. Основанием стали нарушения при проведении торгов.

Как сообщает пресс-служба свердловского УФАС, при размещении информации о торгах на электронной площадке ООО «РТС – тендер» на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов была нарушена ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

«Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» без наличия предусмотренных законом оснований разместил информацию о торгах и их проведении во вкладке «Главная/223-ФЗ/Расширенный поиск», что может рассматриваться не иначе, как намерение скрыть информацию о проводимых торгах с целью ограничить круг участников аукциона. Единственным участником аукционов и, как следствие, лицом, с которым ЕМУП «Спецавтобаза» были заключены договоры, стало ООО «Транссервис», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть затрат в тарифе ЕМУП «Спецавтобаза» (73,35%) приходится на транспортировку ТКО, которую оказывает ООО «Транссервис» со средней расчетной стоимостью 426,25 руб./куб.м. При этом расчетная стоимость транспортировки ТКО, учтенная в едином тарифе другого оператора (ООО «Компания «Рифей»), составляет 317,2 руб./куб.м.

Напомним, с 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз отходов взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. В результате во многих регионах, в том числе и в Свердловской области, плата за услугу ощутимо выросла. Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба начала проверки обоснованности тарифов на вывоз мусора в Свердловской, Кировской и Сахалинской областях, а также в Карачаево-Черкесии и некоторых других регионах.

© «Вечерние Ведомости»

 


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