В Свердловской области прогремел взрыв: есть погибший

23:27 | 3.05.2019

По информации собственных источников "Вечерних ведомостей", в Еланском гарнизоне случилось ЧП. В результате взрыва снаряда один солдат срочной службы погиб, другой получил тяжёлые ранения - лишился ног.



В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Официальных подтверждений информации пока нет.



Напомним, Еланский гарнизон находится в Камышловском районе Свердловской области. Несколько лет назад гарнизон прославился рядом случаев самоубийств.