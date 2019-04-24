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14:09 | 3.05.2019

Фото: группа "Екатеринбург Инцидент" в соцсети "Вконтакте"

Отремонтированный сквер за Оперным театром в Екатеринбурге разгромили во время праздников

Во время праздников сквер за екатеринбургским Театром Оперы и Балета разгромили вандалы.

Как сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте», первым делом неизвестные разбили и разрисовали новые полутораметровые фонари, не так давно установленные по краю пешеходных дорожек.

Стоит напомнить, что проект реконструкции сквера не устроил многих горожан. Они были недовольны качеством выполнения работ. По мнению противников проекта, подобные инциденты могут повториться, так как фонари сделаны не из антивандальных материалов, а столбы конструкции невысокие.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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