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22:41 | 24.04.2019
В Екатеринбурге возобновили уголовное дело о пропаже 32,7 тонн государственного золота и платины с «Ез ОЦМ»
По данному факту было возбуждено уголовное дело (№436309) по пункту «б» части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В феврале 2012 года следователем было вынесено постановление о приостановлении следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Поводом для возобновления расследования послужило обращение депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина в адрес Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и публикации «Вечерних ведомостей» (читать здесь) и «МК-Урал», посвященных деятельности Уральской Государственной инспекции пробирного надзора (УГИПН) ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации».
Именно сотрудники УГИПН (ведомство с 1994 года возглавляет Светлана Агафонова) курировали (и курируют) «Ез ОЦМ». На предприятии всегда присутствует группа госоргана, которая представляет собой ежедневное присутствие на территории завода с целью осуществления государственного надзора за оборотом драгоценных металлов, в том числе за оформлением документов первичного учета драгметаллов.
Как при таком «контроле» в период с 1993 по 2005 годы могли пропасть драгметаллы (пропажу обнаружили аудиторы Счетной палаты РФ) – остается только догадываться, но выводы напрашиваются соответствующие. Не исключено, что в ходе расследования у следствия появятся вопросы как к руководству УГИПН, так и к бывшему директору ОАО «Ез ОЦМ» Алексею Фисенко, (возглавлял завод в 2004-2005 г.), ныне совладельцу сети ломбардов «Драгоценности Урала».
Как указано в ответе на обращение депутата Дмитрия Ионина, руководителю СУ СК России по Свердловской области поручено детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, «организовать всестороннюю и объективную проверку, а также принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав. Ход расследования находится на контроле в Следственном комитете РФ.
Добавим, что ранее свою оценку деятельности УГИПН дала прокуратура, которая выявила грубые факты нарушений со стороны ведущих контролеров пробирной инспекции. Надзорное ведомство возбудило административные дела в отношении трех сотрудников УГИПН по ч.2 ст. 19.6.1 КоАП РФ («Повторное либо грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя органа государственного контроля (надзора)». 10 апреля мировой судья судебного участка №2 Ленинского районного суда Екатеринбурга вынес постановление о назначении им административного наказания в виде штрафа.
© «Вечерние Ведомости»
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