В детском саду Кургана девочка упала с ограждения веранды

13:49 | 24.09.2019

Прокурор Кургана в судебном порядке требует возместить причиненный малолетнему ребенку в результате падения в детском саду моральный вред в сумме 100 тысяч рублей.



Поводом для иска в суд послужили результаты прокурорской проверки одного из детских садов города. Было установлено, что в учреждении не обеспечивались надлежащие условия для пребывания в нем детей. Так, во время дневной прогулки на улице девочка получила травму, упав с ограждения веранды.



В ведомстве отметили, что ребенок длительное время находился на амбулаторном лечении, испытывал физическую боль, неудобства при приеме пищи, трудности во время сна и не мог играть.

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