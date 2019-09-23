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Курган: новости дня


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13:49 | 24.09.2019

В детском саду Кургана девочка упала с ограждения веранды

Прокурор Кургана в судебном порядке требует возместить причиненный малолетнему ребенку в результате падения в детском саду моральный вред в сумме 100 тысяч рублей.

Поводом для иска в суд послужили результаты прокурорской проверки одного из детских садов города. Было установлено, что в учреждении не обеспечивались надлежащие условия для пребывания в нем детей. Так, во время дневной прогулки на улице девочка получила травму, упав с ограждения веранды.

В ведомстве отметили, что ребенок длительное время находился на амбулаторном лечении, испытывал физическую боль, неудобства при приеме пищи, трудности во время сна и не мог играть.

© «Вечерние ведомости»

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