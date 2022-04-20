На территории Шадринского автоагрегатного завода открыли индустриальный парк



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Шадринске состоялась торжественная церемония открытия на базе АО «ШААЗ» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) индустриального парка. Он стал частью сети из пяти подобных площадок, которые создают в Курганской области.Проект создания Шадринского индустриального парка начал реализовываться в 2021 году благодаря соглашению Правительства Курганской области и руководства Уральской горно-металлургической компании. Общая стоимость инвестиций составила 388 млн рублей, из них 255 млн рублей – субсидия из федерального и областного бюджетов, 133 млн рублей — собственные средства инвестора. Запуск проекта позволит создать сто новых рабочих мест.В технопарке парке создан современный производственный корпус с готовой энергетической, инженерной, транспортной инфраструктурой и полным комплексом оборудования. Здесь разместят свои производства два предприятия-резидента: ООО «Проектспецтехника» будет осуществлять сборку погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, ООО «Пропласт» – изготовление пластмассовых изделий для автоагрегатов.Кроме производственного и административно-бытового корпусов, Шадринский индустриальный парк площадью 8,7 га включает два полигона для проведения приемо-сдаточных испытаний шахтной техники. Первая площадка представляет собой кольцевую трассу, на которой будет производиться обкатка машин в объёме 100 моточасов. Здесь же размещается горка для проверки максимального угла подъёма машины и площадка для погрузки породы. Вторая площадка предназначена для испытания стояночного тормоза, максимального угла наклона с грузом и без груза, калибровки ковша ПДМ и проверки его вырывного усилия.