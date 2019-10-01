Анонсы событий на 2 октября

17:30 | 1.10.2019

13:30 Музыкальный колледж (Зорге, 24). Концерт, посвященный международному Дню музыки и Дню учителя.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 130а). Тематический приём по вопросу организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих право льготного проезда с использованием персональных пластиковых карт проведёт заместитель директора МКУ «Транспортное управление».



14:00 КСЦ «Черемушки». Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей.



15:00 Городской суд. Клуб «Скандинавская ходьба». Тренировка, беседа о профилактике простуды. На вопросы ответит волонтер-медик, врач-эпидемиолог Алексей Антонов.



16:00 КВЦ (Гоголя, 30). «Царь леса. Иван Шишкин». Торжественное открытие выставочного проекта из музейных фондов Тюменского музейное-просветительского объединения. В состав проекта входят 5 работы второй половины XIX века. Во время работы экспозиции состоятся экскурсия и мастер-классы.



18:00 Курганская областная филармония. (Троицкая площадь, 1). «Венская классика». Абонемент «Симфоническая музыка в Кургане». Зауральский симфонический оркестр. В программе прозвучат сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена. Солистка — Анна Шустова.

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