Анонсы событий на 1 октября

18:05 | 30.09.2019

08:30 — 09:30 Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Александр Гонцов проведёт «прямой провод» с населением по вопросам запуска тепла и температурного режима в квартирах. Тел: 42-88-09, доб. 265.



13:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Праздничный концерт «Все добрые слова мы дарим вам!», посвящённый Дню пожилых людей.

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