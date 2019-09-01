Анонсы событий на 26 сентября

17:46 | 25.09.2019

10:00 Физкультурно-оздоровительный комплекс (7-я Больничная, 40). Открытый турнир по теннису. Соревнования в парном разряде среди юношей и девушек 18 лет и младше продлятся до 29 сентября.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Совещание по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду.



15:00 Исторический сквер-сад барона Розена (Советская, 67). Закрытие творческого сезона в культурно-просветительском проекте «По четвергам у Розена» (церемония награждения участников проекта).



15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Заседание Координационного Совета по развитию туризма.

© «Вечерние ведомости»