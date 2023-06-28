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В ГД заявили, что число опекаемых детей в одной семье необходимо ограничить
Россия и мир, тексты
Фото: телеграм-канал «Новости с Останиной»
В Госдуме заявили, что число опекаемых детей в одной семье необходимо ограничить. Об этом накануне высказалась глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).
После трагедии в Екатеринбурге, где в четверг было найдено тело пропавшего мальчика, депутат заявила, что российскую систему устройства детей в опекунские семьи необходимо менять.
При этом соответствующий законопроект разрабатывался на протяжении последних пяти лет, однако, по словам главы комитета, «правительство все равно допустило ряд ошибок».
Останина назвала несколько принципиальных позиций относительно существующей системы опеки, высказалась о том, какие изменения необходимо принять, а какие пересмотреть ко второму чтению.
О ближайших родственниках
Ближайшим родственникам, по сути, отказано в праве на первоочередное устройство детей в семью. «Так, законопроектом предлагается установить правило, согласно которому устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи близких родственников будет осуществляться только после прохождения предварительной подготовки по специально утверждённым программам», — говорится в телеграм-канале Останиной.
По ее словам, ближайшие родственники таким образом «становятся на одну ступеньку с остальными опекунами». «Трудно себе представить, что бабушка и дедушка, которые обезумели от горя, потеряли своих детей, обязаны пройти предварительную подготовку для того, чтобы собственных внуков взять в свою семью на воспитание», — заявила депутат в Госдуме во время обсуждения поправок в законопроект.
Она отметила, что для большинства близких родственников, (это, как правило, люди пожилого и среднего возраста — бабушки, дедушки, тети и дяди), требование о прохождении такой подготовки «трудновыполнимо и послужит препятствием для приема ребенка в семью».
О запрете на повторное усыновление
Законопроект предлагает установить запрет на повторное усыновление в течение года. По словам Останиной, это предложение ограничивает право детей-сирот на устройство в семью.
Она подчеркнула, что усыновление — это лучшая форма устройства ребенка в семью, так как он чувствует себя таким же родным, как и кровные дети. «К сожалению, число усыновлений у нас в 13 раз меньше, чем других форм устройства детей в семью, но правительство все-таки ограничивает число усыновлений в течение года, ссылаясь на поручение президента. Но ведь в перечне поручений говорится об ограничении числа опекаемых детей, а не о числе усыновленных детей», — обращает внимание депутат.
По поводу опеки Останина подчеркнула, что далеко не всегда те, кто берут детей под опеку, «делают это бескорыстно». (К слову, опекун в Екатеринбурге, как стало известно в пятницу, продолжала получать ежемесячные выплаты после смерти ребенка).
«Не секрет, что не все приемные родители руководствуются благородными порывами, беря на воспитание 10-12-15 детей. Мы уверены в необходимости ограничения числа опекаемых детей в одной семье», — заявила депутат.
Нина Останина во время выступления на эту тему привела пример из Хакасии. Глава небольшого поселения рассказал ей, что местный житель заставляет приемных детей с утра трудиться в огороде. «Выхожу — десять ребятишек в огороде в шесть утра, все они приемные, а двоих своих детей нет. Второе утро — опять десять детей», — рассказал глава поселения. Местный житель заявил ему, что его собственные дети «болеют», поэтому не трудятся с остальными.
Главе поселения пришлось вмешаться в ситуацию и потребовать прекратить эксплуатацию приемных детей.
О жилищных условиях
По словам Останиной, требования к жилью для приемных семей менялись уже шесть раз. «Требования к состоянию жилых помещений для лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, то вводились, то отменялись. Шесть раз уже менялся подход к регулированию указанных вопросов. И невзирая на общественное мнение о том, что этот фактор не должен быть приоритетным при устройстве ребенка в семью, правительство его опять вводит в законопроект», — пишет Останина.
Она заявила, что «счастье ребенка определяется не наличием паркета или качеством жилого помещения». «Оно определяется отношением к этому ребенку. Поэтому не может эта норма быть доминирующей при устройстве ребенка в семью», — считает депутат.
По словам Останиной, правительство пообещало в подзаконных нормативных актах определить единые стандарты и требования к жилым помещениям для людей, которые хотят принять ребенка на воспитание в семью.
Соответствующие документы будут представлены накануне второго чтения.
О психологическом обследовании
По словам Останиной, норма о социально-психологическом обследовании пока что «пугает всех». В том числе и потому, что профессионалов необходимого уровня в этой сфере пока недостаточно.
«Соглашаясь с доводом правительства о том, что мы должны понимать, в какую семью идет ребенок-сирота, предложение о психологическом обследовании имеет право на существование. Хотя бы потому, что сегодня мы проводим психологическое тестирование для управления автомобилем, владения оружием. В связи с этим, мы ждем от правительства стандартизации методик работы специалистов-психологов», — сообщила депутат.
При этом она отметила, что специалистов высокого уровня в этой сфере не хватает. «Если бы вот эту мамашку, простите, (речь о ситуации в Екатеринбурге — прим. ред.), вначале обследовали профессионалы — понимали бы, куда отдают этого ребенка. Но вопрос: а кто это будет делать? Есть у нас такие профессиональные психологи?», — задала вопрос депутат.
Добавим, что с учетом замечаний поправки в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей были приняты Госдумой в первом чтении.
После трагедии в Екатеринбурге, где в четверг было найдено тело пропавшего мальчика, депутат заявила, что российскую систему устройства детей в опекунские семьи необходимо менять.
При этом соответствующий законопроект разрабатывался на протяжении последних пяти лет, однако, по словам главы комитета, «правительство все равно допустило ряд ошибок».
Останина назвала несколько принципиальных позиций относительно существующей системы опеки, высказалась о том, какие изменения необходимо принять, а какие пересмотреть ко второму чтению.
О ближайших родственниках
Ближайшим родственникам, по сути, отказано в праве на первоочередное устройство детей в семью. «Так, законопроектом предлагается установить правило, согласно которому устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи близких родственников будет осуществляться только после прохождения предварительной подготовки по специально утверждённым программам», — говорится в телеграм-канале Останиной.
По ее словам, ближайшие родственники таким образом «становятся на одну ступеньку с остальными опекунами». «Трудно себе представить, что бабушка и дедушка, которые обезумели от горя, потеряли своих детей, обязаны пройти предварительную подготовку для того, чтобы собственных внуков взять в свою семью на воспитание», — заявила депутат в Госдуме во время обсуждения поправок в законопроект.
Она отметила, что для большинства близких родственников, (это, как правило, люди пожилого и среднего возраста — бабушки, дедушки, тети и дяди), требование о прохождении такой подготовки «трудновыполнимо и послужит препятствием для приема ребенка в семью».
О запрете на повторное усыновление
Законопроект предлагает установить запрет на повторное усыновление в течение года. По словам Останиной, это предложение ограничивает право детей-сирот на устройство в семью.
Она подчеркнула, что усыновление — это лучшая форма устройства ребенка в семью, так как он чувствует себя таким же родным, как и кровные дети. «К сожалению, число усыновлений у нас в 13 раз меньше, чем других форм устройства детей в семью, но правительство все-таки ограничивает число усыновлений в течение года, ссылаясь на поручение президента. Но ведь в перечне поручений говорится об ограничении числа опекаемых детей, а не о числе усыновленных детей», — обращает внимание депутат.
По поводу опеки Останина подчеркнула, что далеко не всегда те, кто берут детей под опеку, «делают это бескорыстно». (К слову, опекун в Екатеринбурге, как стало известно в пятницу, продолжала получать ежемесячные выплаты после смерти ребенка).
«Не секрет, что не все приемные родители руководствуются благородными порывами, беря на воспитание 10-12-15 детей. Мы уверены в необходимости ограничения числа опекаемых детей в одной семье», — заявила депутат.
Нина Останина во время выступления на эту тему привела пример из Хакасии. Глава небольшого поселения рассказал ей, что местный житель заставляет приемных детей с утра трудиться в огороде. «Выхожу — десять ребятишек в огороде в шесть утра, все они приемные, а двоих своих детей нет. Второе утро — опять десять детей», — рассказал глава поселения. Местный житель заявил ему, что его собственные дети «болеют», поэтому не трудятся с остальными.
Главе поселения пришлось вмешаться в ситуацию и потребовать прекратить эксплуатацию приемных детей.
О жилищных условиях
По словам Останиной, требования к жилью для приемных семей менялись уже шесть раз. «Требования к состоянию жилых помещений для лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, то вводились, то отменялись. Шесть раз уже менялся подход к регулированию указанных вопросов. И невзирая на общественное мнение о том, что этот фактор не должен быть приоритетным при устройстве ребенка в семью, правительство его опять вводит в законопроект», — пишет Останина.
Она заявила, что «счастье ребенка определяется не наличием паркета или качеством жилого помещения». «Оно определяется отношением к этому ребенку. Поэтому не может эта норма быть доминирующей при устройстве ребенка в семью», — считает депутат.
По словам Останиной, правительство пообещало в подзаконных нормативных актах определить единые стандарты и требования к жилым помещениям для людей, которые хотят принять ребенка на воспитание в семью.
Соответствующие документы будут представлены накануне второго чтения.
О психологическом обследовании
По словам Останиной, норма о социально-психологическом обследовании пока что «пугает всех». В том числе и потому, что профессионалов необходимого уровня в этой сфере пока недостаточно.
«Соглашаясь с доводом правительства о том, что мы должны понимать, в какую семью идет ребенок-сирота, предложение о психологическом обследовании имеет право на существование. Хотя бы потому, что сегодня мы проводим психологическое тестирование для управления автомобилем, владения оружием. В связи с этим, мы ждем от правительства стандартизации методик работы специалистов-психологов», — сообщила депутат.
При этом она отметила, что специалистов высокого уровня в этой сфере не хватает. «Если бы вот эту мамашку, простите, (речь о ситуации в Екатеринбурге — прим. ред.), вначале обследовали профессионалы — понимали бы, куда отдают этого ребенка. Но вопрос: а кто это будет делать? Есть у нас такие профессиональные психологи?», — задала вопрос депутат.
Добавим, что с учетом замечаний поправки в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей были приняты Госдумой в первом чтении.
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