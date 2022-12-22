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В России спрос на психологическую помощь в этом году вырос на 63%
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Потребность в психологической помощи в России по сравнению с прошлым годом выросла почти на 63%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.
Также отмечается, что в этом году в несколько раз вырос спрос на корпоративную психологическую помощь.
Эксперты объясняют это политическими событиями и в целом ростом популярности психологической помощи как таковой.
Авторы исследования отмечают, что и в этом, и в прошлом году были сезонные всплески потребности в таких услугах — в марте и октябре-ноябре. Но в этом году в сравнении с прошлым число обращений к психологам в эти месяцы резко подскочило.
Также отмечается, что в этом году в несколько раз вырос спрос на корпоративную психологическую помощь.
Эксперты объясняют это политическими событиями и в целом ростом популярности психологической помощи как таковой.
Авторы исследования отмечают, что и в этом, и в прошлом году были сезонные всплески потребности в таких услугах — в марте и октябре-ноябре. Но в этом году в сравнении с прошлым число обращений к психологам в эти месяцы резко подскочило.
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