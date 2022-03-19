Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс Ситуация на фармрынке: ажиотажный спрос, процветание перекупщиков и условия для картельного сговора

11.29 Вторник, 22 марта 2022

Россия и мир, тексты