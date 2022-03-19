Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс
Ситуация на фармрынке: ажиотажный спрос, процветание перекупщиков и условия для картельного сговора
Россия и мир, тексты
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В редакцию «Вечерних ведомостей» продолжают обращаться читатели, которые не могут найти в продаже те или иные лекарственные препараты. Так, из аптек пропали препараты L-тироксин и Эутирокс (действующее вещество левотироксин натрия), которые применяются при гипотиреозе, дефиците гормонов щитовидной железы и других распространенных заболеваниях обмена веществ. Эти лекарства требуют, как правило, длительного регулярного применения. Например, при гипотиреозе левотироксин натрия часто назначают принимать в течение всей жизни. Поэтому для пациентов пропажа лекарств стала настоящей проблемой.
Перекупщики или перестраховщики?
Это относительно недорогие препараты, и представители фармрынка предполагают, что многие пациенты, которым требуется постоянный прием лекарств, перестраховались и скупили лекарства про запас на многие месяцы вперед. Так, пачка «L-Тироксина» (Берлин-Хеми) в дозировке 50 мкг на 50 таблеток в Еаптеке продавалась по цене от 93 рублей. Сейчас такой же препарат в аптеках не найти, но можно купить «с рук» по цене в разы выше. В группах Вконтакте можно найти очень активных пользователей, которые предлагают и покупают препараты по высоким ценам, причем география участников самая широкая — от Крыма до Владивостока. Корреспонденту «Вечерних ведомостей» предложили купить пачку «L-Тироксина» за 700 (!) рублей с пересылкой в Екатеринбург. Причем, в наличии у продавщицы «случайно» оказалось целых 10 «лишних упаковок», которые она «брала для себя в другом городе».
О том, что это сомнительный способ покупки лекарств, читателям, очевидно, объяснять не приходится, но в то же время сложно осуждать тех, который ищет все способы приобрести жизненно необходимый препарат.
Что говорят производители
Большая часть препаратов «L-Тироксина» импортного производства. Мы связались с производителями, чтобы выяснить, почему возник дефицит препаратов и есть ли проблемы с поставками на фоне сложившейся международной обстановки. В ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» (представитель фармацевтического объединения Италии Menarini Group в России) «Вечерним ведомостям» ответили, что дефицит возник из-за «многократно возросшего спроса», между тем поступление препарата в аптеки ожидается до конца месяца. При этом компания не планирует сокращать поставки в Россию.
«Дефицит препарата L-Тироксин в аптечных учреждениях связан с многократно возросшим спросом со стороны покупателей. Поставки лекарственных препаратов осуществляются в штатном режиме. Планов по сокращению поставок в РФ ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" не имеет. Компания осуществляет отгрузку препарата дистрибьюторам. Поступление L-Тироксина ожидается в аптечные учреждения до конца месяца. В настоящий момент срок доставки препарата не изменился», — заявили в компании.
В российском представительстве компании MERCK, KGaA (Германия), производящей «Эутирокс», ответили, что поставка препарата идет в полном объеме, несмотря на непростую текущую ситуацию. «На данный момент поставка препарата Эутирокс дистрибьюторам производится в полном объеме, в соответствии с размещенными заказами. Хочу обратить ваше внимание на то, что поскольку компания не производит прямые продажи препаратов потребителям, а также не поставляет лекарственные препараты в аптеки напрямую, мы не можем предоставить информацию о наличии препарата в аптеках», — уточнили в компании.
В MERCK также заявили, что продолжают работу в России и стараются обеспечить непрерывную поставку лекарств. «Компания продолжает вести свою деятельность, несмотря на текущую непростую ситуацию. Безопасность сотрудников и поддержка поставок дистрибьюторам, обеспечивающим доступность препаратов для пациентов в России – наши основные приоритеты. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить непрерывную поставку медикаментов и продукции пациентам и клиентам».
Российский препарат
Врачи, с которыми поговорили «Вечерние ведомости», говорят, что препараты с активным веществом левотироксин натрия в целом имеют схожее действие, эффект лекарств у разных производителей примерно одинаковый. В том числе активно применяются отечественные препараты. И в целом специалисты оказались удивлены, что в аптеках столкнулись с перебоями относительно российского лекарства. В частности, препарат L-Тироксин производит фармкомпания «Озон» в г. Жигулевск Самарской области. Однако о поставках препарата в компании нам ничего не ответили — ни по телефону, ни на запрос по электронной почте.
Что говорят чиновники
О том, что препараты для лечения заболеваний щитовидной железы «в ближайшее время» будут в полном объеме доставлены в аптечную сеть, заявила на днях глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, сейчас в России нет дефицита препарата «L-тироксин», препаратов достаточно у производителей и скоро лекарства поступят в продажу. При этом чиновница подтверждает отдельные случаи сокращения запасов некоторых лекарств в аптеках, так как на них сложился ажиотажный спрос еще в начале марта.
«И у дистрибьюторов, и у производителей, более того, есть российский производитель L-тироксина, проблем с производством и с запасами нет. И буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», — заявила чиновница.
Ажиотажный спрос она также объяснила тем, что пациенты, которые принимают препараты постоянно, делают запас.
«Мы видим, количество обращений по L-тироксину значительно увеличилось в последние дни. Нужно сказать, мы провели мониторинг и констатируем, что количество L-тироксина, которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта, увеличилось в 10 раз, во вторую неделю марта — в пять раз. То есть это говорит о некотором ажиотажном спросе», — отметила Самойлова.
По данным Росздравнадзора, общий годовой объём потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 млн упаковок препарата. В текущем году (по данным на 15 марта), в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок. «Таким образом, обращающееся сегодня на рынке количество лекарственных препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны», — говорится в сообщении ведомства.
Чиновники заверили, что и производители, и дистрибьюторы, и аптечные сети сейчас работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен. Кроме того, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьюторами лекарств будут проходить в еженедельном режиме.
Картельный сговор?
Уже не первую неделю российские потребители не могут найти в аптеках нужных лекарств. Однако производители, как правило, отчитываются о том, что поставки идут в штатном режиме. Чиновники от медицины объясняют временный дефицит ажиотажным спросом и паническими настроениями.
Редакция «Вечерних ведомостей» предположила, что ситуация требует более тщательной проверки, в том числе, аптечных сетей. В сложившейся обстановке есть все условия для так называемого картельного сговора, при котором заинтересованные лица могут искусственно сдерживать продажи и создавать дефицит в целях «накручивания» цен. Мы направили соответствующий запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
Перекупщики или перестраховщики?
Это относительно недорогие препараты, и представители фармрынка предполагают, что многие пациенты, которым требуется постоянный прием лекарств, перестраховались и скупили лекарства про запас на многие месяцы вперед. Так, пачка «L-Тироксина» (Берлин-Хеми) в дозировке 50 мкг на 50 таблеток в Еаптеке продавалась по цене от 93 рублей. Сейчас такой же препарат в аптеках не найти, но можно купить «с рук» по цене в разы выше. В группах Вконтакте можно найти очень активных пользователей, которые предлагают и покупают препараты по высоким ценам, причем география участников самая широкая — от Крыма до Владивостока. Корреспонденту «Вечерних ведомостей» предложили купить пачку «L-Тироксина» за 700 (!) рублей с пересылкой в Екатеринбург. Причем, в наличии у продавщицы «случайно» оказалось целых 10 «лишних упаковок», которые она «брала для себя в другом городе».
О том, что это сомнительный способ покупки лекарств, читателям, очевидно, объяснять не приходится, но в то же время сложно осуждать тех, который ищет все способы приобрести жизненно необходимый препарат.
Что говорят производители
Большая часть препаратов «L-Тироксина» импортного производства. Мы связались с производителями, чтобы выяснить, почему возник дефицит препаратов и есть ли проблемы с поставками на фоне сложившейся международной обстановки. В ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» (представитель фармацевтического объединения Италии Menarini Group в России) «Вечерним ведомостям» ответили, что дефицит возник из-за «многократно возросшего спроса», между тем поступление препарата в аптеки ожидается до конца месяца. При этом компания не планирует сокращать поставки в Россию.
«Дефицит препарата L-Тироксин в аптечных учреждениях связан с многократно возросшим спросом со стороны покупателей. Поставки лекарственных препаратов осуществляются в штатном режиме. Планов по сокращению поставок в РФ ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" не имеет. Компания осуществляет отгрузку препарата дистрибьюторам. Поступление L-Тироксина ожидается в аптечные учреждения до конца месяца. В настоящий момент срок доставки препарата не изменился», — заявили в компании.
В российском представительстве компании MERCK, KGaA (Германия), производящей «Эутирокс», ответили, что поставка препарата идет в полном объеме, несмотря на непростую текущую ситуацию. «На данный момент поставка препарата Эутирокс дистрибьюторам производится в полном объеме, в соответствии с размещенными заказами. Хочу обратить ваше внимание на то, что поскольку компания не производит прямые продажи препаратов потребителям, а также не поставляет лекарственные препараты в аптеки напрямую, мы не можем предоставить информацию о наличии препарата в аптеках», — уточнили в компании.
В MERCK также заявили, что продолжают работу в России и стараются обеспечить непрерывную поставку лекарств. «Компания продолжает вести свою деятельность, несмотря на текущую непростую ситуацию. Безопасность сотрудников и поддержка поставок дистрибьюторам, обеспечивающим доступность препаратов для пациентов в России – наши основные приоритеты. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить непрерывную поставку медикаментов и продукции пациентам и клиентам».
Российский препарат
Врачи, с которыми поговорили «Вечерние ведомости», говорят, что препараты с активным веществом левотироксин натрия в целом имеют схожее действие, эффект лекарств у разных производителей примерно одинаковый. В том числе активно применяются отечественные препараты. И в целом специалисты оказались удивлены, что в аптеках столкнулись с перебоями относительно российского лекарства. В частности, препарат L-Тироксин производит фармкомпания «Озон» в г. Жигулевск Самарской области. Однако о поставках препарата в компании нам ничего не ответили — ни по телефону, ни на запрос по электронной почте.
Что говорят чиновники
О том, что препараты для лечения заболеваний щитовидной железы «в ближайшее время» будут в полном объеме доставлены в аптечную сеть, заявила на днях глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, сейчас в России нет дефицита препарата «L-тироксин», препаратов достаточно у производителей и скоро лекарства поступят в продажу. При этом чиновница подтверждает отдельные случаи сокращения запасов некоторых лекарств в аптеках, так как на них сложился ажиотажный спрос еще в начале марта.
«И у дистрибьюторов, и у производителей, более того, есть российский производитель L-тироксина, проблем с производством и с запасами нет. И буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», — заявила чиновница.
Ажиотажный спрос она также объяснила тем, что пациенты, которые принимают препараты постоянно, делают запас.
«Мы видим, количество обращений по L-тироксину значительно увеличилось в последние дни. Нужно сказать, мы провели мониторинг и констатируем, что количество L-тироксина, которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта, увеличилось в 10 раз, во вторую неделю марта — в пять раз. То есть это говорит о некотором ажиотажном спросе», — отметила Самойлова.
По данным Росздравнадзора, общий годовой объём потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 млн упаковок препарата. В текущем году (по данным на 15 марта), в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок. «Таким образом, обращающееся сегодня на рынке количество лекарственных препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны», — говорится в сообщении ведомства.
Чиновники заверили, что и производители, и дистрибьюторы, и аптечные сети сейчас работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен. Кроме того, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьюторами лекарств будут проходить в еженедельном режиме.
Картельный сговор?
Уже не первую неделю российские потребители не могут найти в аптеках нужных лекарств. Однако производители, как правило, отчитываются о том, что поставки идут в штатном режиме. Чиновники от медицины объясняют временный дефицит ажиотажным спросом и паническими настроениями.
Редакция «Вечерних ведомостей» предположила, что ситуация требует более тщательной проверки, в том числе, аптечных сетей. В сложившейся обстановке есть все условия для так называемого картельного сговора, при котором заинтересованные лица могут искусственно сдерживать продажи и создавать дефицит в целях «накручивания» цен. Мы направили соответствующий запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
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