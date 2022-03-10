В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Российские представители индустрии детских товаров, как и весь отечественный бизнес, столкнулись с новыми вызовами на фоне экономических санкций и ухода иностранных брендов. В отрасли ожидают повышение цен, в том числе на товары первой необходимости, перебои с поставками и опасаются возможного дефицита зависимых от импорта продуктов.Зависимость от импорта в этом сегменте сегодня превышает 70%, а в ряде отраслей и более 90%. Речь, прежде всего, об оборудовании, его сервисном обслуживании, изготовлении пресс-форм, сырье, материалах и комплектующих. «Возможны перебои с поставками, которые могут привести к дефициту по самым зависимым от импорта товарным группам», — рассказала «Вечерним ведомостям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. При этом в целом ситуация оценивается участниками рынка как стабильная, так как в правительстве уже принимают необходимые меры.Сегодня от импорта зависит очень широкий спектр детских товаров. В частности, в ассоциации среди наиболее зависимых называют такие товарные группы, как транспортные средства (коляски, велосипеды, ходунки), аксессуары для кормления (соски, молокоотсосы), бытовые приборы для ухода за маленькими детьми, учебное оборудование (интерактивные школьные доски и программное обеспечение), оборудование для активного отдыха и спорта, детская спортивная одежда (с использованием высокотехнологичного сырья, аксессуаров и фурнитуры), высокотехнологичные игрушки. Отдельно в ассоциации говорят про детскую спортивную обувь. Отсутствие льготной ставки НДС привело к тому, что российские предприятия практически полностью исключили ее производство из своего ассортимента.Сейчас в отрасли ожидают проблемы с закупками специфических компонентов, которые отвечают необходимым требованиям безопасности для детей. Речь идет о сырье, лакокрасочной продукции, некоторых марках полимеров и материалов, не производимых и не имеющих аналогов в России. Среди таких материалов, к примеру, заменители грудного молока и наполнители для подгузников. Частично такие товары смогут заменить Китай, Индия, Турция, полагают эксперты. Однако импорт из Китая, на который сегодня надеются многие представители российского рынка, не сможет полностью покрыть эти потребности. Хотя более 50% импортируемых Россией детских товаров изготавливается в КНР, их правообладателями являются компании из стран, которые участвуют в санкциях. Собственные разработки китайских компаний сосредоточены, в основном, в секторе низкого ценового сегмента, говорят участники рынка.Текущие контракты российских компаний с китайскими производителями заключены в долларах США, что повлияет на цены для потребителей. Также на ценниках в магазинах отразятся изменения в логистике, которые произошли из-за блокировки транспортных путей. «Можно прогнозировать, что возрастет стоимость детских товаров. Мы видим, как банковские кредиты, курс рубля и изменения в логистике влияют на их стоимость», — говорит эксперт.Что касается экспорта, то в этом отношении индустрия в ожидании предстоящих убытков. Ежегодный объем российского экспорта детских товаров составляет около 1 млн долларов. Больше всего Россия экспортировала образовательные и настольные игры, товары для научно-технического творчества. Российскую продукцию покупали в Италии, США, Великобритании, Австрии. Кроме того, поставки на Украину в прошлом году составили 18% от общей стоимости игр и игрушек, которые экспортировались из России. Но сейчас партнеры из стран ЕС уже предупредили участников рынка, что аннулируют заключенные договоры.Сейчас все усилия российского рынка будут направлены на поддержку отечественного производства детских товаров. «Если говорить по отдельным товарным группам, то более 60% подгузников сейчас отечественного производства (включая локализацию на российском рынке международных брендов). По детскому питанию у нас хорошие позиции в пюре, как овощных, так и мясных, хотя непростая ситуация с заменителями грудного молока. По одежде – многое уже производится в России, также наши традиционные страны-партнеры – Индия, Турция, Узбекистан. Большая часть игрушек, порядка 70%, в т.ч. европейских и американских брендов, производится в Китае. Отечественные производители занимают не более 10%, но в ближайшее время их доля может существенно возрасти», — говорят в АИДТ.Сейчас в отрасли рассчитывают на меры поддержки со стороны правительства, а также на возможности онлайн-продаж. «Министерство промышленности и торговли постоянно на связи с нами, собирает актуальные данные для анализа возможных рисков, связанных с сырьем и комплектующими. В целом сейчас ситуация в плане наличия ассортимента стабильная», — говорят в АИДТ.Эксперт предполагает, что в ближайшие полгода будут предприняты необходимые меры и российские производители смогут обеспечить рынок всеми товарами, включая товары первой необходимости для семей с детьми, чтобы исключить дефицит. По данным АИДТ, товарных запасов хватит на полгода, при этом бизнес-сообщество должно проработать новые каналы поставок уже в ближайшее время.