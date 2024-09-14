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Авито запускает программу быстрой продажи ноутбуков в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Теперь жители Екатеринбурга смогут продать свой ноутбук через Авито всего за один день. Компания запускает новую программу, которая позволит частным продавцам быстро и безопасно избавиться от техники, не тратя время на общение с покупателями.
Сообщается, что после размещения объявления на Авито предлагается выкупить ноутбук через партнера платформы.
Отмечается, что подходят не все устройства, однако если устройство подходит для программы, в объявлении появится предложение о выкупе с указанием предварительной цены. После согласия с суммой продавец сможет выбрать способ передачи устройства — отвезти его самостоятельно или вызвать представителя в удобное место.
Техника будет проверена на месте, и в случае отсутствия скрытых дефектов продавцу сразу переведут деньги. Выкупленные ноутбуки проходят диагностику и ремонт, после чего поступают в продажу на платформе.
По данным Авито, за первые восемь месяцев 2024 года продажи ноутбуков в Екатеринбурге выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя б/у техника по-прежнему занимает 87% рынка, многие продавцы хотят быстро продать свои устройства. Программа выкупа помогает удовлетворить этот спрос.
Ранее Авито запустил аналогичные программы для смартфонов и планшетов, а теперь расширяет возможности для пользователей ноутбуков в 174 городах России.
Сообщается, что после размещения объявления на Авито предлагается выкупить ноутбук через партнера платформы.
Отмечается, что подходят не все устройства, однако если устройство подходит для программы, в объявлении появится предложение о выкупе с указанием предварительной цены. После согласия с суммой продавец сможет выбрать способ передачи устройства — отвезти его самостоятельно или вызвать представителя в удобное место.
Техника будет проверена на месте, и в случае отсутствия скрытых дефектов продавцу сразу переведут деньги. Выкупленные ноутбуки проходят диагностику и ремонт, после чего поступают в продажу на платформе.
По данным Авито, за первые восемь месяцев 2024 года продажи ноутбуков в Екатеринбурге выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя б/у техника по-прежнему занимает 87% рынка, многие продавцы хотят быстро продать свои устройства. Программа выкупа помогает удовлетворить этот спрос.
Ранее Авито запустил аналогичные программы для смартфонов и планшетов, а теперь расширяет возможности для пользователей ноутбуков в 174 городах России.
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