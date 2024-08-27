Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Пользователи Авито могут стать благотворителями и внести пожертвования в Российский Красный Крест напрямую через онлайн-платформу.В благотворительную организацию можно направить любую сумму от 100 рублей. После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж, который можно прикрепить к объявлениям, чтобы сделать их виднее в поиске.РКК и Авито реализуют совместные проекты по оказанию экстренной помощи людям при стихийных бедствиях с 2023 года. Так, в Оренбургской области, пострадавшей от наводнения, была обеспечена льготная доставка нуждающимся в помощи, на платформе было опубликовано более 6000 объявлений.Сейчас Авито и РКК оказывают помощь жителям Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. Для этого на платформе реализована специальная механика объявлений с хештегом #яПомогаю, отмечают в пресс-службе компании.Помимо денежных пожертвований, люди со всей страны отправляют посылки с необходимой гуманитарной помощью, говорят представители РКК.