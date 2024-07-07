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В Госдуме прокомментировали замедление скорости YouTube
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Депутаты Госдумы прокомментировали замедление скорости видеохостинга YouTube.
В пятницу о возможных сбоях в работе сервиса предупредила компания «Ростелеком». Проблемы возникли с оборудованием, которое принадлежит Google, говорят в компании.
В Госдуме считают, что «деградация оборудования Google» была ожидаема.
«О том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube, мы говорили уже давно», — пишет в телеграм-канале зампред комитета ГД по информполитике Горелкин.
По его мнению, после февраля 2022 года «корпорация фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России», и теперь оборудование начало выходить из строя.
«Замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам», — считает парламентарий.
Глава комитета депутат Хинштейн также заявил о «деградации кэш-серверов». «Из-за деградации кэш-серверов Google Clobal Cache серьезно упала скорость выгрузки контента в YouTube, а также его качество при воспроизведении. Хотя к Alphabet накопилось немало вопросов у государства, корпорации не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика», — пишет Хинштейн в телеграм-канале.
Он считает, что западный бигтех тем самым «наказывает» в том числе «лояльную российскую аудиторию».
По мнению депутата, в России есть «качественные альтернативы» — Rutube и VK, которые «смогут воспользоваться упадком YouTube».
Между тем, в СМИ появилась информация о возможной блокировке YouTube уже этой осенью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник, «близкий к администрации президента», и источник в компании, которая занимается «сбором информации для силовых структур».
Там тоже говорят о «некой деградации». «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube <...> А в сентябре начнется блокировка», — утверждает источник, близкий к АП.
В пятницу о возможных сбоях в работе сервиса предупредила компания «Ростелеком». Проблемы возникли с оборудованием, которое принадлежит Google, говорят в компании.
В Госдуме считают, что «деградация оборудования Google» была ожидаема.
«О том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube, мы говорили уже давно», — пишет в телеграм-канале зампред комитета ГД по информполитике Горелкин.
По его мнению, после февраля 2022 года «корпорация фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России», и теперь оборудование начало выходить из строя.
«Замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам», — считает парламентарий.
Глава комитета депутат Хинштейн также заявил о «деградации кэш-серверов». «Из-за деградации кэш-серверов Google Clobal Cache серьезно упала скорость выгрузки контента в YouTube, а также его качество при воспроизведении. Хотя к Alphabet накопилось немало вопросов у государства, корпорации не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика», — пишет Хинштейн в телеграм-канале.
Он считает, что западный бигтех тем самым «наказывает» в том числе «лояльную российскую аудиторию».
По мнению депутата, в России есть «качественные альтернативы» — Rutube и VK, которые «смогут воспользоваться упадком YouTube».
Между тем, в СМИ появилась информация о возможной блокировке YouTube уже этой осенью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник, «близкий к администрации президента», и источник в компании, которая занимается «сбором информации для силовых структур».
Там тоже говорят о «некой деградации». «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube <...> А в сентябре начнется блокировка», — утверждает источник, близкий к АП.
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