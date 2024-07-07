Возрастное ограничение 18+

В Госдуме прокомментировали замедление скорости YouTube

15.19 Пятница, 12 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Депутаты Госдумы прокомментировали замедление скорости видеохостинга YouTube.

В пятницу о возможных сбоях в работе сервиса предупредила компания «Ростелеком». Проблемы возникли с оборудованием, которое принадлежит Google, говорят в компании.

В Госдуме считают, что «деградация оборудования Google» была ожидаема.

«О том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube, мы говорили уже давно», — пишет в телеграм-канале зампред комитета ГД по информполитике Горелкин.

По его мнению, после февраля 2022 года «корпорация фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России», и теперь оборудование начало выходить из строя.

«Замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам», — считает парламентарий.

Глава комитета депутат Хинштейн также заявил о «деградации кэш-серверов». «Из-за деградации кэш-серверов Google Clobal Cache серьезно упала скорость выгрузки контента в YouTube, а также его качество при воспроизведении. Хотя к Alphabet накопилось немало вопросов у государства, корпорации не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика», — пишет Хинштейн в телеграм-канале.

Он считает, что западный бигтех тем самым «наказывает» в том числе «лояльную российскую аудиторию».

По мнению депутата, в России есть «качественные альтернативы» — Rutube и VK, которые «смогут воспользоваться упадком YouTube».

Между тем, в СМИ появилась информация о возможной блокировке YouTube уже этой осенью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник, «близкий к администрации президента», и источник в компании, которая занимается «сбором информации для силовых структур».

Там тоже говорят о «некой деградации». «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube <...> А в сентябре начнется блокировка», — утверждает источник, близкий к АП.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жара неделю будет держать Екатеринбург в своих объятиях
07 июля 2024
Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
09 июля 2024
На Эльмаше неизвестный на машине задавил собаку
05 июля 2024
Площадь пожара в промзоне Берёзовского может достигать 2000 «квадратов»
03 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:42 В нескольких зоомагазинах Екатеринбурга закончился корм Farmina для кошек
15:39 После просьбы члена СПЧ свердловский омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанием правозащитника Соколова
14:47 Свердловский Минздрав выдал Мише Бахтину со СМА жизненно необходимое лекарство
14:32 Социальная догазификация в СНТ: Росреестр разработал методическое пособие для садоводов
14:28 Ученые Пермского политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов
13:55 На 14 гектаров выросла площадь природных пожаров в Свердловской области
13:25 Мать с дочерью пострадали в ДТП на свердловской трассе
12:43 Ещё одна авария с участием подростка на питбайке произошла в Свердловской области
12:22 Ради триатлона IronStar перекроют часть Пермского тракта
12:05 Уральцы могут оформить предзаказ складных смартфонов и умных часов с искусственным интеллектом в МТС
11:39 Под контролем судебных приставов были демонтированы семь резервуаров для сжиженного газа
11:05 В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажира с инертным песком
10:48 У обвиняемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского был номер погибшей
10:01 Администрация Заречного попросила родителей не пускать детей купаться в фонтаны
09:56 Жители Карпинска жалуются на открытые канализационные люки
09:26 ГИБДД Екатеринбурга предупредила о перебоях в работе светофоров из-за ливней
22:46 Два уголовных дела возбуждены из-за невывоза мусора после визита замгенпрокурора РФ в Первоуральск
21:50 Электробус «Генерал» на следующей неделе выпустят на городские маршруты в Екатеринбурге
21:03 Чиновников Полевского через суд обязали отремонтировать теплосети
20:33 Убийцу мужа из Кировграда надолго упекут в исправительную колонию
20:12 Серов затопило, Качканар побило градом
19:51 Найден виновник водно-транспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга
19:33 На прошлой неделе на свердловских дорогах совершалось чуть меньше нарушений
19:04 Берёзовского поджигателя ненадолго отправили за решётку и тут же передумали
17:23 В Асбестовском районе произошёл сброс сточных воду в реку Старка
Все новости
15:19 В Госдуме прокомментировали замедление скорости YouTube
12:36 «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях YouTube из-за технических проблем
18:29 В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии 17 пострадавших в ДТП
18:06 Юлию Навальную включили в реестр экстремистов и террористов
17:53 В Дагестане 17 человек госпитализированы после ДТП с участием «Газели»
17:26 В ФСБ заявили о предотвращении теракта в православном храме Майкопа
16:26 В Карелии родившим студенткам будут выплачивать по 100 тысяч рублей с 2025 года
15:51 Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
15:21 Суд в Петербурге рассмотрит дело предполагаемого убийцы Игоря Талькова
13:45 Попова: ботулизм выявили у 417 жителей регионов России
18:43 Лесной пожар приближается к ранчо Неверленд в Калифорнии, сотни человек эвакуированы
18:14 Руководителем направления слияний и поглощений Авито назначен Павел Морозов
17:14 Рабочие Samsung Electronics устроили трехдневную забастовку
16:25 Суд в Калининграде арестовал ректора БФУ на два месяца
15:33 Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22%
15:15 В Сочи горит здание районного суда
15:02 Власти Карелии предлагают платить родившим студенткам по 100 тысяч рублей
13:39 Минфин: семейная ипотека по ставке 6% продлена до 2030 года
13:05 Депутаты Госдумы приняли закон о налоговой реформе
12:39 В Татарстане упал прогулочный самолёт, есть погибшие
18:35 В Батайске спасатели МЧС вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трёх котов
18:07 Жители Барселоны протестуют против массового туризма
17:14 МЧС: площадь пожара в жилом доме в Батайске выросла до 600 квадратных метров
16:45 В СК подтвердили задержание ректора Балтийского федерального университета
15:57 Задержан ректор Балтийского федерального университета
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK