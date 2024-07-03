«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях YouTube из-за технических проблем

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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«Ростелеком» предупредил о технических проблемах, которые могут повлиять на работу YouTube.Проблемы возникли с оборудованием, которое, как говорят в компании, принадлежит Google.«”Ростелеком” информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache)», — говорится в сообщении на сайте компании.Пользователей предупреждают, что из-за проблем с эксплуатацией этого оборудования и «невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика» возникла серьезная перегрузка имеющихся мощностей.«Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — заявили в компании.