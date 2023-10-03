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Роспотребнадзор: в КЧР более 150 человек отравились питьевой водой из-за изношенных сетей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Карачаево-Черкесской республике более 150 человек отравились питьевой водой из-за «подсоса грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками».
«В ходе эпидрасследования установлены причинно-следственные связи заболевания 151 человека, 126 из которых – дети до 17 лет», — сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, заболевшие употребляли некипяченую водопроводную воду. «Фактором послужила питьевая вода, подаваемая населению из Усть-Джегутинского группового водопровода», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве предположили, что инфицирование воды произошло одномоментно «в ходе систематических аварийных ситуаций на водоводе и внутригородских сетях». Во время таких аварий произошел «подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками».
«По причине высокой изношенности водопроводных сетей (до 80%) и использования разнородных материалов (металл, пластик) возникла недостаточная герметичность стыков участков водоводов и наличие очагов коррозии. При опустении водопроводной трубы произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками. В настоящее время 80% г.Усть-Джегута использует для сбора канализационных стоков выгребные ямы поглотительного типа, содержимое которых фильтруется в почву», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что аналогичные случаи массовой заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Усть-Джегутинском районе были в 2010, 2011 и 2012 годах. При этом реконструкция водопроводной системы началась в республике «в последние годы», однако она «займет значительное время в силу большой протяженности водопроводных сетей и высокой затратности», предупредили в Роспотребнадзоре.
«В ходе эпидрасследования установлены причинно-следственные связи заболевания 151 человека, 126 из которых – дети до 17 лет», — сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, заболевшие употребляли некипяченую водопроводную воду. «Фактором послужила питьевая вода, подаваемая населению из Усть-Джегутинского группового водопровода», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве предположили, что инфицирование воды произошло одномоментно «в ходе систематических аварийных ситуаций на водоводе и внутригородских сетях». Во время таких аварий произошел «подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками».
«По причине высокой изношенности водопроводных сетей (до 80%) и использования разнородных материалов (металл, пластик) возникла недостаточная герметичность стыков участков водоводов и наличие очагов коррозии. При опустении водопроводной трубы произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками. В настоящее время 80% г.Усть-Джегута использует для сбора канализационных стоков выгребные ямы поглотительного типа, содержимое которых фильтруется в почву», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что аналогичные случаи массовой заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Усть-Джегутинском районе были в 2010, 2011 и 2012 годах. При этом реконструкция водопроводной системы началась в республике «в последние годы», однако она «займет значительное время в силу большой протяженности водопроводных сетей и высокой затратности», предупредили в Роспотребнадзоре.
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