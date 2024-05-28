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Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима

14.59 Вторник, 28 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бывший главный инженер шахты «Листвяжная», где в результате взрыва метана погиб 51 человек, получил 4 года колонии общего режима.

Подробности уголовного дела рассказали в СК РФ.

Суд установил, что экс-главный инженер Анатолий Лобанов предпринял меры, чтобы скрыть от контролирующих органов нарушения в работе системы АГК «Микон III». Это газоаналитическая автоматизированная система, которая используется в шахтах. Она позволяет непрерывно измерять важные параметры – состояние шахтной атмосферы и микроклимата, состояние оборудования, позволяет обмениваться данными с диспетчерским пунктом.

Эта система относится к так называемой критической информационной инфраструктуре РФ (КИИ РФ).

Как отмечают в СК, действия фигуранта были направлены на то, чтобы работа шахты или отдельных ее участков не была остановлена «в условиях недопустимой загазованности». Экс-главный инженер при этом действовал в составе организованной группы, «непосредственно организовывал исполнение подчиненными ему работниками того или иного неправомерного воздействия на КИИ РФ и контролировал исполнение связанных с этим указаний», отмечают в ведомстве. Также суд признал корыстную заинтересованность фигуранта.

В результате газоаналитическая система перестала выполнять свои основные функции.

Лобанова судили по ч. 5 ст. 274.1 – «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Пункт пятый, в котором говорится о тяжких последствиях, предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Экс-главный инженер получил четыре года колонии общего режима.

«Действия Лобанова не просто были направлены на непосредственное причинение вреда КИИ РФ и создали вероятность наступления тяжких последствий, но и повлекли их фактическое наступление в виде аварии на опасном производственном объекте и крупного материального ущерба ООО "Шахта Листвяжная"», – отмечается в релизе СК.

Напомним, взрыв в шахте «Листвяжной» произошел 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек, более 100 пострадали. Авария произошла из-за многочисленных нарушений промышленной безопасности.

Прошлым летом экс-директор шахты получил два года колонии. По данным СК, он давал взятки инспекторам Ростехнадзора, чтобы избежать проверок. Взятки выдавались в виде каменного угля «с доставкой по месту проживания инспекторов и их близких лиц».

Бывший инспектор Ростехнадзора, которого обвиняли в получении взятки, прошлой осенью получил условный срок.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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