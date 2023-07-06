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Экс-директор шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, получил два года колонии
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Кемеровской области вынесен приговор 48-летнему бывшему директору «одного из угольных предприятий области».
В СК и прокуратуре имени осужденного не называют. По информации из карточки дела на сайте суда, речь идет о Сергее Махракове, бывшем директоре шахты «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погиб 51 человек.
По данным СК, директор «одного из угольных предприятий области» давал взятки инспекторам Ростехнадзора, чтобы избежать проверок. Взятки выдавались в виде каменного угля «с доставкой по месту проживания инспекторов и их близких лиц», уточнили в региональной прокуратуре.
«Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года осужденный через посредника передал инспекторам одного из территориальных отделов Сибирского управления Ростехнадзора взятки в виде иного имущества – угля для личных нужд за отсутствие проверок в отношении угольного предприятия или формальное их проведение без выявления возможных нарушений», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
По информации с сайта Беловского городского суда, приговор по делу Сергея Махракова был вынесен еще пятого июля. Суд назначил экс-директору два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«В отношении бывших должностных лиц, обвиняемых в получении взяток, уголовные дела рассматриваются в суде. Действиям посредника следствием также дана надлежащая правовая оценка», — сообщили в СК. В прокуратуре уточнили, что взятки получали три инспектора управления Ростехнадзора.
Напомним, бывший директор шахты был задержан через два дня после трагедии. Дело Махракова поступило в суд в сентябре 2022 года, однако откладывалось 15 раз подряд «из-за неявки свидетелей», следует из карточки дела. Его интересы представляли три адвоката.
Свою вину фигурант не признал.
В СК и прокуратуре имени осужденного не называют. По информации из карточки дела на сайте суда, речь идет о Сергее Махракове, бывшем директоре шахты «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погиб 51 человек.
По данным СК, директор «одного из угольных предприятий области» давал взятки инспекторам Ростехнадзора, чтобы избежать проверок. Взятки выдавались в виде каменного угля «с доставкой по месту проживания инспекторов и их близких лиц», уточнили в региональной прокуратуре.
«Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года осужденный через посредника передал инспекторам одного из территориальных отделов Сибирского управления Ростехнадзора взятки в виде иного имущества – угля для личных нужд за отсутствие проверок в отношении угольного предприятия или формальное их проведение без выявления возможных нарушений», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
По информации с сайта Беловского городского суда, приговор по делу Сергея Махракова был вынесен еще пятого июля. Суд назначил экс-директору два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«В отношении бывших должностных лиц, обвиняемых в получении взяток, уголовные дела рассматриваются в суде. Действиям посредника следствием также дана надлежащая правовая оценка», — сообщили в СК. В прокуратуре уточнили, что взятки получали три инспектора управления Ростехнадзора.
Напомним, бывший директор шахты был задержан через два дня после трагедии. Дело Махракова поступило в суд в сентябре 2022 года, однако откладывалось 15 раз подряд «из-за неявки свидетелей», следует из карточки дела. Его интересы представляли три адвоката.
Свою вину фигурант не признал.
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