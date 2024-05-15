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В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В мэрии Челябинска прошли обыски, задержан руководитель дорожного комитета.
Как сообщает СУ СК по региону, врио председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска подозревают в получении взятки.
Летом 2022 года чиновник «получил взятку в виде денег в сумме не менее 30 тыс. рублей», считает следствие.
Деньги, которые он получил через посредника от руководства коммерческой организации, были переданы «за факт сокрытия дефекта асфальтобетонного покрытия». Речь о ремонте шоссе по муниципальному контракту на сумму более 29 млн рублей, уточнили в СК.
«В настоящее время следователем СК России проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», - добавили в ведомстве.
Напомним, накануне в Якутске подполковник полиции был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей.
Как сообщает СУ СК по региону, врио председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска подозревают в получении взятки.
Летом 2022 года чиновник «получил взятку в виде денег в сумме не менее 30 тыс. рублей», считает следствие.
Деньги, которые он получил через посредника от руководства коммерческой организации, были переданы «за факт сокрытия дефекта асфальтобетонного покрытия». Речь о ремонте шоссе по муниципальному контракту на сумму более 29 млн рублей, уточнили в СК.
«В настоящее время следователем СК России проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», - добавили в ведомстве.
Напомним, накануне в Якутске подполковник полиции был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей.
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