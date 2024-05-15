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В Якутске подполковник МВД получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей

13.18 Четверг, 23 мая 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Якутске подполковник полиции приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей и превышение полномочий.

По данным прокуратуры, речь о бывшем начальнике отделения по раскрытию убийств и других тяжких преступлений против личности управления угрозыска регионального МВД.

Подсудимый подполковник получил взятку от некоего иностранного гражданина, сообщили в надзорном ведомстве. Суд установил, что у полицейского возник конфликт с этим гражданином, какой именно – не уточняется. После этого подполковник направил ориентировку с ложными сведениями об этом гражданине.

«При доставлении потерпевшего в подразделение, сотрудник незаконно потребовал от него передачи ему 30 000 рублей. Опасаясь высказанных угроз, иностранный гражданин передал подсудимому часть взятки в размере 16 000 рублей», - сообщает прокуратура.

В итоге экс-начальника осудили по статьям о превышении должностных полномочий и о получении взятки. Помимо 10 лет строгого режима, ему назначен штраф в размере 600 000 рублей. Кроме того подсудимый лишен специального звания «подполковник полиции».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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