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В Якутске подполковник МВД получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей
Фото: Вечерние ведомости
В Якутске подполковник полиции приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей и превышение полномочий.
По данным прокуратуры, речь о бывшем начальнике отделения по раскрытию убийств и других тяжких преступлений против личности управления угрозыска регионального МВД.
Подсудимый подполковник получил взятку от некоего иностранного гражданина, сообщили в надзорном ведомстве. Суд установил, что у полицейского возник конфликт с этим гражданином, какой именно – не уточняется. После этого подполковник направил ориентировку с ложными сведениями об этом гражданине.
«При доставлении потерпевшего в подразделение, сотрудник незаконно потребовал от него передачи ему 30 000 рублей. Опасаясь высказанных угроз, иностранный гражданин передал подсудимому часть взятки в размере 16 000 рублей», - сообщает прокуратура.
В итоге экс-начальника осудили по статьям о превышении должностных полномочий и о получении взятки. Помимо 10 лет строгого режима, ему назначен штраф в размере 600 000 рублей. Кроме того подсудимый лишен специального звания «подполковник полиции».
По данным прокуратуры, речь о бывшем начальнике отделения по раскрытию убийств и других тяжких преступлений против личности управления угрозыска регионального МВД.
Подсудимый подполковник получил взятку от некоего иностранного гражданина, сообщили в надзорном ведомстве. Суд установил, что у полицейского возник конфликт с этим гражданином, какой именно – не уточняется. После этого подполковник направил ориентировку с ложными сведениями об этом гражданине.
«При доставлении потерпевшего в подразделение, сотрудник незаконно потребовал от него передачи ему 30 000 рублей. Опасаясь высказанных угроз, иностранный гражданин передал подсудимому часть взятки в размере 16 000 рублей», - сообщает прокуратура.
В итоге экс-начальника осудили по статьям о превышении должностных полномочий и о получении взятки. Помимо 10 лет строгого режима, ему назначен штраф в размере 600 000 рублей. Кроме того подсудимый лишен специального звания «подполковник полиции».
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