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В Уфе сотрудник ОБОП заявил пенсионерке, что ее хотят убить, и потребовал 15 млн рублей
Фото: Вечерние ведомости
В Уфе экс-сотруднику ОБОП предъявили обвинение по статьям о взятке и мошенничестве в особо крупном размере.
Речь о 29-летнем оперуполномоченном отдела по борьбе с оргпреступностью регионального Управления угрозыска.
Первое дело касается взятки от коммерсантов, которые занимаются пассажирскими перевозками. По версии СК, сотрудник ОБОП потребовал от них 8 миллионов рублей за общее покровительство, незаконные действия против конкурентов, предупреждение о проверках и т.п. Он пригрозил уголовным и административным преследованием, если коммерсанты откажутся давать деньги. В итоге взятку сотрудник МВД получил.
Когда это дело начали расследовать, обнаружился еще один эпизод, на этот раз речь о крупном мошенничестве. Сотрудник убедил пенсионерку в том, что ее «заказали». И потребовал от нее 15 миллионов рублей, чтобы всё уладить.
«…Установлен факт мошенничества в отношении пожилой женщины, которую обвиняемый убедил в том, что готовится ее убийство по найму, и для его предотвращения потребуется 15 млн рублей. Введенная в заблуждение пенсионерка оформила кредиты и заложила имеющееся недвижимое имущество и автомобиль, после чего передала злоумышленнику вырученные денежные средства и золотые украшения на общую сумму свыше 11 млн рублей», - сообщили в региональном СУ СК.
Экс-сотрудник полиции на данный момент заключен под стражу. «Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений и наличие иных преступных фактов», - добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня стало известно, что в Якутске подполковник полиции получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей.
Речь о 29-летнем оперуполномоченном отдела по борьбе с оргпреступностью регионального Управления угрозыска.
Первое дело касается взятки от коммерсантов, которые занимаются пассажирскими перевозками. По версии СК, сотрудник ОБОП потребовал от них 8 миллионов рублей за общее покровительство, незаконные действия против конкурентов, предупреждение о проверках и т.п. Он пригрозил уголовным и административным преследованием, если коммерсанты откажутся давать деньги. В итоге взятку сотрудник МВД получил.
Когда это дело начали расследовать, обнаружился еще один эпизод, на этот раз речь о крупном мошенничестве. Сотрудник убедил пенсионерку в том, что ее «заказали». И потребовал от нее 15 миллионов рублей, чтобы всё уладить.
«…Установлен факт мошенничества в отношении пожилой женщины, которую обвиняемый убедил в том, что готовится ее убийство по найму, и для его предотвращения потребуется 15 млн рублей. Введенная в заблуждение пенсионерка оформила кредиты и заложила имеющееся недвижимое имущество и автомобиль, после чего передала злоумышленнику вырученные денежные средства и золотые украшения на общую сумму свыше 11 млн рублей», - сообщили в региональном СУ СК.
Экс-сотрудник полиции на данный момент заключен под стражу. «Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений и наличие иных преступных фактов», - добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня стало известно, что в Якутске подполковник полиции получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей.
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