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На режиссера Беркович возбудили уголовное дело, драматург Петрийчук задержана

15.55 Четверг, 4 мая 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На театрального режиссера Евгению Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

Об этом в соцсетях в четверг сообщила ее мать Елена Эфрос. «К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за "Финиста" (пьеса «Финист Ясный Сокол», получившая две премии «Золотая маска» — прим. ред.). Оправдание терроризма», — написала Эфрос. Во время обыска изъяли компьютеры. Ряд телеграм-каналов сообщили, что Беркович была задержана в Москве.

Также в четверг стало известно, что во Внуково задержана автор пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлана Петрийчук, об этом сообщил ее муж.

В прошлом году за эту пьесу Петрийчук получила театральную премию «Золотая маска» в номинации «работа драматурга». Жена Беркович, которая поставила спектакль, стала номинантом премии за режиссуру.

Пьеса рассказывает о завербованных радикальными исламистами женщинах, в ее основе — протоколы допросов и приговоров осужденных за пособничество терроризму.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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