На режиссера Беркович возбудили уголовное дело, драматург Петрийчук задержана

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На театрального режиссера Евгению Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.Об этом в соцсетях в четверг сообщила ее мать Елена Эфрос. «К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за "Финиста" (пьеса «Финист Ясный Сокол», получившая две премии «Золотая маска» — прим. ред.). Оправдание терроризма», — написала Эфрос. Во время обыска изъяли компьютеры. Ряд телеграм-каналов сообщили, что Беркович была задержана в Москве.Также в четверг стало известно, что во Внуково задержана автор пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлана Петрийчук, об этом сообщил ее муж.В прошлом году за эту пьесу Петрийчук получила театральную премию «Золотая маска» в номинации «работа драматурга». Жена Беркович, которая поставила спектакль, стала номинантом премии за режиссуру.Пьеса рассказывает о завербованных радикальными исламистами женщинах, в ее основе — протоколы допросов и приговоров осужденных за пособничество терроризму.