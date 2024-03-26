Возрастное ограничение 18+
Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
Фото: Вечерние ведомости
В Минсельхозе заявили об оттоке кадров из российского АПК. По данным руководства ведомства, за год отрасль покинули более 200 тысяч работников.
«В прошлом году произошла сложная ситуация, ушло больше 200 тысяч человек из нашей отрасли по разным причинам», — заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском научно-образовательном аграрном форуме, который проходит в Ставрополе (цитата по ТАСС).
По ее словам, сейчас в отрасли работают «6 миллионов человек плюс-минус». Кадровая проблема стала серьезным вызовом для АПК.
Напомним, прошлой осенью чиновница также говорила о том, что в сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек. При этом она конкретизировала, что кадровый дефицит образовался из-за низких зарплат.
«Для нас ситуация с кадрами наиболее критична среди других отраслей, потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда ниже. Практически любой регион возьми — у нас нигде нет зарплаты выше средней зарплаты по региону», — говорила тогда замминистра.
Добавим, что сегодня Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что в ближайшие годы экономика страны «будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров». «Это абсолютно точно, это мы должны понимать. Мы с этим будет жить в ближайшие годы», — сказал Путин.
«В прошлом году произошла сложная ситуация, ушло больше 200 тысяч человек из нашей отрасли по разным причинам», — заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском научно-образовательном аграрном форуме, который проходит в Ставрополе (цитата по ТАСС).
По ее словам, сейчас в отрасли работают «6 миллионов человек плюс-минус». Кадровая проблема стала серьезным вызовом для АПК.
Напомним, прошлой осенью чиновница также говорила о том, что в сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек. При этом она конкретизировала, что кадровый дефицит образовался из-за низких зарплат.
«Для нас ситуация с кадрами наиболее критична среди других отраслей, потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда ниже. Практически любой регион возьми — у нас нигде нет зарплаты выше средней зарплаты по региону», — говорила тогда замминистра.
Добавим, что сегодня Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что в ближайшие годы экономика страны «будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров». «Это абсолютно точно, это мы должны понимать. Мы с этим будет жить в ближайшие годы», — сказал Путин.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловской области не хватает постовых и участковых
26 марта 2024
26 марта 2024