Возрастное ограничение 18+

Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год

16.35 Четверг, 4 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Минсельхозе заявили об оттоке кадров из российского АПК. По данным руководства ведомства, за год отрасль покинули более 200 тысяч работников.

«В прошлом году произошла сложная ситуация, ушло больше 200 тысяч человек из нашей отрасли по разным причинам», — заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском научно-образовательном аграрном форуме, который проходит в Ставрополе (цитата по ТАСС).

По ее словам, сейчас в отрасли работают «6 миллионов человек плюс-минус». Кадровая проблема стала серьезным вызовом для АПК.

Напомним, прошлой осенью чиновница также говорила о том, что в сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек. При этом она конкретизировала, что кадровый дефицит образовался из-за низких зарплат.

«Для нас ситуация с кадрами наиболее критична среди других отраслей, потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда ниже. Практически любой регион возьми — у нас нигде нет зарплаты выше средней зарплаты по региону», — говорила тогда замминистра.

Добавим, что сегодня Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что в ближайшие годы экономика страны «будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров». «Это абсолютно точно, это мы должны понимать. Мы с этим будет жить в ближайшие годы», — сказал Путин.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловской области не хватает постовых и участковых
26 марта 2024
Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам больше миллиона рублей
28 марта 2024
Более четырёх тысяч свердловчан планируют призвать в рамках весеннего призыва
02 апреля 2024
Свердловские власти опровергли заявления сотрудников алапаевской «Авиалессохраны»
03 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:38 Температурный рекорд 136-летней давности побит в Екатеринбурге
17:12 В 14 местах в Екатеринбурге электросамокаты будут снижать скорость
16:45 Власти Екатеринбурга обещали до осени установить 55 новых остановочных комплексов
16:11 В Первоуральске за выдачу кредитов оштрафовали ломбард
15:31 В Нижней Туре, где разбился рабочий, продолжают работать без страховки
15:21 Екатеринбургские полицейские в ходе рейда выявили 24 нарушителя миграционного законодательства
14:49 На пристававшего к екатеринбурженкам горе-пикапера возбудили уголовное дело
14:43 Почта России доставит технические средства реабилитации маломобильным жителям Прикамья
14:41 Ученые ПНИПУ выяснили, как повысить производительность оборудования для нефтедобычи
14:23 В центре «Эрмитаж-Урал» откроют выставку работ Альбрехта Дюрера
13:40 Свердловский областной суд начал процесс по делу изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году
13:07 В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела обвиняемого сожжении четырёх человек
12:34 Напугавшие екатеринбуржцев беспилотники запускали специалисты МЧС
12:15 Свердловские дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте
11:44 «УГМК-Застройщик» получил 4,5 миллиарда рублей от Сбера на строительство первой очереди ЖК «Никольский»
11:11 В Свердловской области начали проверять лесоперерабатывающие предприятия
10:51 Жители Ревды жалуются на едкий дым
10:20 В Екатеринбурге 14-летняя школьница на электросамокате угодила под машину
09:36 СК возбудил уголовное дело в связи со смертью рабочего в Нижней Туре
23:16 ХК «Автомобилист» проиграл первый матч полуфинала Кубка Гагарина «Металлургу»
23:04 Гол защитника с углового позволил «Уралу» пройти «Локомотив» в Кубке России по футболу
21:04 Екатеринбургский культурист получил условный срок за неудачный выбор товара в Интернете
20:23 За гибель рабочего перед Белоярским судом ответит его торопливый коллега
19:53 В Свердловской области ужесточат наказания для поджигателей лесов
18:58 На крупные выплаты попала втюхавшая екатеринбуржцу ненужные товары компания
Все новости
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
13:51 Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
13:00 В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
12:44 Минниханов подтвердил атаку дронов в Елабуге и Нижнекамске
18:40 В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
18:19 В РЖД рассказали подробности столкновения поезда с автобусом
18:04 Власти: при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области погибли семь человек
17:50 В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
15:33 В Германии профсоюз машинистов добился сокращения рабочей недели и увеличения зарплат
13:36 В Воронеже произошел взрыв в кафе
13:18 Следователи изъяли в подмосковном МЧС документы о проверках «Крокуса»
12:16 В Турции оппозиция впервые за 20 лет побеждает правящую партию на местных выборах
19:17 В ГД внесли законопроект об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках
18:42 МЧС: на месте теракта в «Крокусе» завершены аварийно-спасательные работы
17:52 В Балтиморе спасатели ищут семь человек после обрушения моста
16:56 Во время протеста фермеров в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ
16:12 Московский городской суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 июня
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK