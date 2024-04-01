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В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
Фото: официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Москве
В департаменте образования и науки Москвы прокомментировали сообщения об обрушении потолков сразу в двух столичных школах за один день.
В одной из школ потолочные панели рухнули прямо во время урока, СК начал проверку. Чиновники подтвердили информацию о четырех пострадавших учениках.
«3 апреля в школе №1550 во время урока в 8 классе упало несколько пластиковых потолочных панелей. Учитель незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место оперативно прибыли врачи скорой медицинской помощи. Все ученики были осмотрены врачами», — сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении информационной политики и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы.
По данным департамента, у двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они были направлены в медорганизации. Еще двоим ученикам была оказана медпомощь на месте.
«Проводится служебное расследование, по итогам будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры», — заявили в департаменте.
Также нам сообщили подробности об обрушении потолочных панелей в другой школе Москвы, №1636, которое тоже произошло накануне, 3 апреля. Напомним, изначально представители школы заявили журналистам, что у них «потолки не падают». Позже в руководстве учебного заведения подтвердили, что потолочные панели упали «во время игры в коридоре».
«На перемене ученики играли в коридоре. Во время игры кто-то из детей сильно потянул за жалюзи, из-за чего они обвалились и зацепили пластиковые потолочные панели», — прокомментировала директор школы №1636 Ирина Глотова.
Директор отметила, что в результате инцидента никто не пострадал.
В департаменте добавили, с учениками провели воспитательную беседу, а «сотрудники школы начали работы по восстановлению потолка».
В одной из школ потолочные панели рухнули прямо во время урока, СК начал проверку. Чиновники подтвердили информацию о четырех пострадавших учениках.
«3 апреля в школе №1550 во время урока в 8 классе упало несколько пластиковых потолочных панелей. Учитель незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место оперативно прибыли врачи скорой медицинской помощи. Все ученики были осмотрены врачами», — сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении информационной политики и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы.
По данным департамента, у двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они были направлены в медорганизации. Еще двоим ученикам была оказана медпомощь на месте.
«Проводится служебное расследование, по итогам будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры», — заявили в департаменте.
Также нам сообщили подробности об обрушении потолочных панелей в другой школе Москвы, №1636, которое тоже произошло накануне, 3 апреля. Напомним, изначально представители школы заявили журналистам, что у них «потолки не падают». Позже в руководстве учебного заведения подтвердили, что потолочные панели упали «во время игры в коридоре».
«На перемене ученики играли в коридоре. Во время игры кто-то из детей сильно потянул за жалюзи, из-за чего они обвалились и зацепили пластиковые потолочные панели», — прокомментировала директор школы №1636 Ирина Глотова.
Директор отметила, что в результате инцидента никто не пострадал.
В департаменте добавили, с учениками провели воспитательную беседу, а «сотрудники школы начали работы по восстановлению потолка».
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