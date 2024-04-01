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СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
Фото: официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Москве
В среду 3 апреля ряд телеграм-каналов сообщил о том, что сразу в двух московских школах за один день обрушились потолки.
По данным канала SHOT, в школе №1550 рухнуло потолочное покрытие во время урока. Это произошло через несколько минут после того, как кабинет решили проветрить и открыли окно. Канал утверждает, что пострадали четыре школьника, у них травмы головы.
В столичном управлении СК начали проверку «по факту инцидента в одной из школ, расположенных на севере Москвы».
«В социальных медиа распространяется информация о том, что в учебном заведении произошло падение потолочной плитки. В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», — говорится в сообщении СК.
При этом в ведомстве утверждают, что информация о пострадавших школьниках «из учебного заведения не поступала».
После в ряде каналов появилась информация об обрушении потолка в другой московской школе. По данным SHOT, речь о школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное. Канал пишет, что там якобы также обвалилась часть подвесного потолка, но уже в коридоре. Обошлось без пострадавших.
Между тем в школе №1636 заявили, что у них «нет информации об обвалившемся потолке в коридоре их здания», пишут РИА Новости со ссылкой на сотрудницу образовательного учреждения. «У нас нет и не может быть таких данных, потому что потолки у нас не падают», — цитирует сотрудницу школы агентство.
В СК и прокуратуре информацию об обрушении во второй школе пока не комментировали.
По данным канала SHOT, в школе №1550 рухнуло потолочное покрытие во время урока. Это произошло через несколько минут после того, как кабинет решили проветрить и открыли окно. Канал утверждает, что пострадали четыре школьника, у них травмы головы.
В столичном управлении СК начали проверку «по факту инцидента в одной из школ, расположенных на севере Москвы».
«В социальных медиа распространяется информация о том, что в учебном заведении произошло падение потолочной плитки. В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», — говорится в сообщении СК.
При этом в ведомстве утверждают, что информация о пострадавших школьниках «из учебного заведения не поступала».
После в ряде каналов появилась информация об обрушении потолка в другой московской школе. По данным SHOT, речь о школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное. Канал пишет, что там якобы также обвалилась часть подвесного потолка, но уже в коридоре. Обошлось без пострадавших.
Между тем в школе №1636 заявили, что у них «нет информации об обвалившемся потолке в коридоре их здания», пишут РИА Новости со ссылкой на сотрудницу образовательного учреждения. «У нас нет и не может быть таких данных, потому что потолки у нас не падают», — цитирует сотрудницу школы агентство.
В СК и прокуратуре информацию об обрушении во второй школе пока не комментировали.
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