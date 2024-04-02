Возрастное ограничение 18+
Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13, среди них двое несовершеннолетних.
Об этом сообщает Минздрав региона. «По состоянию на 13.00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадало 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 12-ти пострадавших.
В ведомстве добавили, что все пострадавшие поступили в Елабужскую ЦРБ.
«После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет», — заявили в Минздраве.
Глава РТ посетил Елабугу и поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.
В ОЭЗ «Алабуга» ранее заявили, что в 5.45 утра был нанесен удар по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех».
Утром во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил сообщения об атаке дронов в Елабуге и Нижнекамске.
Об этом сообщает Минздрав региона. «По состоянию на 13.00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадало 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 12-ти пострадавших.
В ведомстве добавили, что все пострадавшие поступили в Елабужскую ЦРБ.
«После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет», — заявили в Минздраве.
Глава РТ посетил Елабугу и поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.
В ОЭЗ «Алабуга» ранее заявили, что в 5.45 утра был нанесен удар по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех».
Утром во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил сообщения об атаке дронов в Елабуге и Нижнекамске.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Уральские авиалинии» пообещали бесплатно перевезти пострадавших в теракте и их близких
24 марта 2024
24 марта 2024