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Минниханов подтвердил атаку дронов в Елабуге и Нижнекамске
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил сообщения об атаке дронов в Елабуге и Нижнекамске.
Также он сообщил о пострадавших.
«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — сообщает телеграм-канал главы. О каких предприятиях идет речь, не уточняется.
Глава республики добавил, что все службы находятся в повышенной готовности и призвал людей «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».
По данным Минздрава региона, пострадали шесть человек, из них трое госпитализированы. Сообщается, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Местные издания со ссылкой на власти Нижнекамска пишут, что была совершена попытка атаки на НПЗ. В особой экономической зоне «Алабуга» (находится в 10 км от Елабуги) сообщили журналистам, что дроны атаковали общежитие ОЭЗ.
Добавим, что Татарстан был впервые атакован беспилотниками.
Также он сообщил о пострадавших.
«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — сообщает телеграм-канал главы. О каких предприятиях идет речь, не уточняется.
Глава республики добавил, что все службы находятся в повышенной готовности и призвал людей «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».
По данным Минздрава региона, пострадали шесть человек, из них трое госпитализированы. Сообщается, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Местные издания со ссылкой на власти Нижнекамска пишут, что была совершена попытка атаки на НПЗ. В особой экономической зоне «Алабуга» (находится в 10 км от Елабуги) сообщили журналистам, что дроны атаковали общежитие ОЭЗ.
Добавим, что Татарстан был впервые атакован беспилотниками.
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