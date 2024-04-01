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В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха.
По информации МЧС, пожар локализован на 150 квадратных метрах. Из здания эвакуированы четыре человека.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
В местных СМИ пишут, что речь о здании на территории завода «Электроизолит». Информации о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.
Добавим, что в понедельник на территории цеха на Уралмаше в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар.
По информации МЧС, пожар локализован на 150 квадратных метрах. Из здания эвакуированы четыре человека.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
В местных СМИ пишут, что речь о здании на территории завода «Электроизолит». Информации о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.
Добавим, что в понедельник на территории цеха на Уралмаше в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар.
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В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась кровля цеха
01 апреля 2024
01 апреля 2024