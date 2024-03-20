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В Москве задержана замруководителя ФТС России
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве задержана заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина.
Об этом пишут РБК и телеграм-канал 112 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что задержанную проверяют «на причастность к коррупции», в ее кабинете прошли обыски.
По данным РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин, работы с кодами товаров и технологического оборудования.
Официально в ФТС и СК информацию о задержании пока не комментировали.
Об этом пишут РБК и телеграм-канал 112 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что задержанную проверяют «на причастность к коррупции», в ее кабинете прошли обыски.
По данным РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин, работы с кодами товаров и технологического оборудования.
Официально в ФТС и СК информацию о задержании пока не комментировали.
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