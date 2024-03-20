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В Москве задержана замруководителя ФТС России

15.51 Вторник, 26 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве задержана заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина.

Об этом пишут РБК и телеграм-канал 112 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что задержанную проверяют «на причастность к коррупции», в ее кабинете прошли обыски.

По данным РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин, работы с кодами товаров и технологического оборудования.

Официально в ФТС и СК информацию о задержании пока не комментировали.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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