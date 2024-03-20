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Юристы: фраза пресс-секретаря президента подпадает под статью о «дискредитации ВС»

16.24 Пятница, 22 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Фраза Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, которую он озвучил в СМИ 22 марта, подпадает под статью о так называемой «дискредитации ВС РФ» (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Такое мнение высказали несколько юристов, опрошенных нашим изданием.

Сегодня «Аргументы и факты» опубликовали материал, в котором приводится цитата Дмитрия Пескова о том, что страна находится «в состоянии [Роскомнадзор]». Мы не можем приводить дословную цитату, так как за это слово российские суды неоднократно наказывали граждан и юрлиц.

«Мы находимся в состоянии [Роскомнадзор]. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало [Роскомнадзор]. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил журналистам Песков.

Издание вынесло его фразу о [Роскомнадзор] в заголовок. Представителя Кремля процитировали в том числе федеральные информагентства.

Позже Песков прокомментировал свое высказывание агентству РИА Новости. Он заявил, что это «не связано с юридическими изменениями».

«По сути, после того как коллективный Запад вступил, это превратилось в [Роскомнадзор] для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически, для нас это превратилось в [Роскомнадзор]», — пояснил представитель Кремля.

Юристы отмечают, что, исходя из сложившейся судебной практики, фраза содержит «все признаки дискредитации ВС РФ по административной статье». «За последние два года это слово, которое сегодня произнес официальный представитель Кремля, неоднократно становилось поводом для немаленьких штрафов. Наказывали как граждан, например, за посты и комментарии в соцсетях, так и средства массовой информации, которые называли "специальную военную операцию" этим словом», — говорит наш собеседник.

Так, в одном из постановлений суда, которое юристы называют типичным в этом контексте, судья отмечает, что фраза «нет [Роскомнадзор]» содержит ложную информацию и «неверную терминологию, приводящую к умышленному подрыву авторитета ВС РФ».

«Согласно толковым словарям "[Роскомнадзор]" — это вооруженная борьба между государствами, народами, племенами, кланами внутри государства. "Военная спецоперация" — это координированные военные действия разнородных войск, объединённые единой целью для решения оперативных или стратегических задач. Таким образом, "[Роскомнадзор]" и "военная спецоперация" не идентичны по своим целям», — говорится в одном из постановлений.

Напомним, по статье о так называемой «дискредитации» «Вечерние ведомости» получили рекордные штрафы. Майор УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев, составлявший все три протокола, на суде заявил, что вина издания заключается в том, что оно якобы опубликовало то самое слово из пяти букв, «не соблюдая цензуру». На вопрос, знает ли он о том, что цензура в России запрещена статьей 29 Конституции, майор Амоев ответить не смог.

Между тем, ранее в государственных СМИ неоднократно звучало это слово от ведущих, политиков и так называемых экспертов. По некоторым из них были обращения в суды, однако «дискредитации» в их словах обнаружено не было.

Добавим, что юристы также обращают внимание на 19 статью Конституции РФ, в которой говорится о том, что «все равны перед законом и судом».

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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