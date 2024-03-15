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Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В пятницу на избирательных участках в регионах несколько женщин попытались испортить урны для голосования разными способами.
В Борисоглебске Воронежской области задержали двух женщин, обливших урны краской. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.
«На двух избирательных участках в Борисоглебске полицейскими были задержаны местные жительницы 58 и 66 лет, которые, находясь на избирательных участках, облили красящим веществом урны для бюллетеней», — говорится в сообщении ведомства.
Женщин доставили в отдел полиции.
В Новосибирске в пятницу задержали молодую избирательницу, которая также для порчи бюллетеней использовала краску. «Полицейскими была задержана 25-летняя жительница Новосибирска, которая, находясь на избирательном участке, облила красящим веществом бюллетени», — сообщили в местной полиции.
Девушка также доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства.
Ранее в пятницу в Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. В Москве задержали женщину, которая вылила в урну красящее вещество.
Также ряд телеграм-каналов сообщает, что на одном из столичных избирательных участков женщина подожгла будку для голосования. В СК по Москве эту информацию пока не комментировали.
В ЦИК после первых сообщений о порче урн в регионах заявили, что это делают «и женщины, и мужчины».
В МВД добавили, что санкция статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Между тем в ЦИК заявили, что «порча избирательных урн содержит элементы терроризма», пишут РИА Новости со ссылкой на главу центризбиркома Памфилову.
В Борисоглебске Воронежской области задержали двух женщин, обливших урны краской. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.
«На двух избирательных участках в Борисоглебске полицейскими были задержаны местные жительницы 58 и 66 лет, которые, находясь на избирательных участках, облили красящим веществом урны для бюллетеней», — говорится в сообщении ведомства.
Женщин доставили в отдел полиции.
В Новосибирске в пятницу задержали молодую избирательницу, которая также для порчи бюллетеней использовала краску. «Полицейскими была задержана 25-летняя жительница Новосибирска, которая, находясь на избирательном участке, облила красящим веществом бюллетени», — сообщили в местной полиции.
Девушка также доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства.
Ранее в пятницу в Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. В Москве задержали женщину, которая вылила в урну красящее вещество.
Также ряд телеграм-каналов сообщает, что на одном из столичных избирательных участков женщина подожгла будку для голосования. В СК по Москве эту информацию пока не комментировали.
В ЦИК после первых сообщений о порче урн в регионах заявили, что это делают «и женщины, и мужчины».
В МВД добавили, что санкция статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Между тем в ЦИК заявили, что «порча избирательных урн содержит элементы терроризма», пишут РИА Новости со ссылкой на главу центризбиркома Памфилову.
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