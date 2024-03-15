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В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
Фото: Вечерние ведомости
В пятницу на избирательных участках как минимум в трех регионах РФ были испорчены бюллетени — в урны залили чернила и зеленку.
В Москве задержана женщина, на нее возбудили уголовное дело.
«По данным следствия, 15 марта фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу», — сообщает столичное управление СК.
Возбуждено уголовное дело по статье о «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Судя по цвету красящего вещества, избирательница вылила в урну зеленку, предполагает ряд телеграм-каналов. Также сообщается, что случай с зеленкой — не единичный на избирательных участках в регионах.
Аналогичный способом, но с помощью чернил, бюллетени были испорчены в Ростове и Карачаево-Черкесии.
«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают и женщины, и мужчины <...> Убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования»,— заявил в пятницу зампред Центризбиркома (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что этим людям якобы «обещали деньги и вознаграждение». Также о случаях вливания чернил рассказала глава ЦИК Памфилова.
Добавим, что в Челябинской области на избирательном участке пытались взорвать петарду, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Подозреваемый задержан.
Обновлено. В СУ СК по Ростовской области сообщили о еще одном случае с «жидкостью зеленого цвета». Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Азовского района, 1962 года рождения. По данным ведомства, мужчина «вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней».
В Москве задержана женщина, на нее возбудили уголовное дело.
«По данным следствия, 15 марта фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу», — сообщает столичное управление СК.
Возбуждено уголовное дело по статье о «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Судя по цвету красящего вещества, избирательница вылила в урну зеленку, предполагает ряд телеграм-каналов. Также сообщается, что случай с зеленкой — не единичный на избирательных участках в регионах.
Аналогичный способом, но с помощью чернил, бюллетени были испорчены в Ростове и Карачаево-Черкесии.
«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают и женщины, и мужчины <...> Убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования»,— заявил в пятницу зампред Центризбиркома (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что этим людям якобы «обещали деньги и вознаграждение». Также о случаях вливания чернил рассказала глава ЦИК Памфилова.
Добавим, что в Челябинской области на избирательном участке пытались взорвать петарду, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Подозреваемый задержан.
Обновлено. В СУ СК по Ростовской области сообщили о еще одном случае с «жидкостью зеленого цвета». Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Азовского района, 1962 года рождения. По данным ведомства, мужчина «вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней».
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