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В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В ХМАО женщина попыталась поджечь урну с бюллетенями на избирательном участке с помощью бутылки с зажигательной смесью.
Она задержана.
«В 15.18 в городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана», — говорится в сообщении местного избиркома.
Там добавили, что возгорание оперативно ликвидировано, никто не пострадал, «бюллетени и технологическое оборудование не повреждено».
Голосование на избирательном участке продолжили.
Ранее в нескольких регионах в урны на избирательных участках залили чернила и зеленку, еще в одном регионе на участке попытались взорвать петарду.
Она задержана.
«В 15.18 в городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана», — говорится в сообщении местного избиркома.
Там добавили, что возгорание оперативно ликвидировано, никто не пострадал, «бюллетени и технологическое оборудование не повреждено».
Голосование на избирательном участке продолжили.
Ранее в нескольких регионах в урны на избирательных участках залили чернила и зеленку, еще в одном регионе на участке попытались взорвать петарду.
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