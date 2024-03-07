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В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
Фото: Вечерние ведомости
В Финляндии в понедельник началась масштабная двухнедельная забастовка профсоюзов.
По оценке местных изданий, в ней примут участие около 11 тысяч работников преимущественно сферы промышленности и грузовых перевозок.
Профсоюзы выступают против широких правительственных реформ, которые касаются изменений в сфере трудовых отношений, сокращений социального обеспечения, выплат по безработице, страховых взносов, больничных, ограничений забастовок. Протесты также вызвала пенсионная реформа.
По информации издания Aamulehti, во время забастовок будут заблокированы грузовые перевозки в портах и на железной дороге, остановятся крупные заводы. Возможны перебои в распределении топлива, в том числе на заправочных станциях, задержка доставки интернет-заказов из-за рубежа.
Прекращение грузовых перевозок косвенно затронет производственные мощности, которых забастовки не касаются напрямую. Так, протест серьезно повлияет на лесную промышленность и технологическую промышленность, на долю которых приходится примерно 73 процента экспорта Финляндии, отмечает издание.
Кроме того, в «долгосрочной перспективе» забастовка может отразиться на доступности некоторых продуктов — фруктов, овощей и импортных сыров.
Забастовки продлятся до 24 марта. Ранее финские власти заявили, что предлагаемые реформы необходимы для экономики страны и их отменять не планируется.
По оценке местных изданий, в ней примут участие около 11 тысяч работников преимущественно сферы промышленности и грузовых перевозок.
Профсоюзы выступают против широких правительственных реформ, которые касаются изменений в сфере трудовых отношений, сокращений социального обеспечения, выплат по безработице, страховых взносов, больничных, ограничений забастовок. Протесты также вызвала пенсионная реформа.
По информации издания Aamulehti, во время забастовок будут заблокированы грузовые перевозки в портах и на железной дороге, остановятся крупные заводы. Возможны перебои в распределении топлива, в том числе на заправочных станциях, задержка доставки интернет-заказов из-за рубежа.
Прекращение грузовых перевозок косвенно затронет производственные мощности, которых забастовки не касаются напрямую. Так, протест серьезно повлияет на лесную промышленность и технологическую промышленность, на долю которых приходится примерно 73 процента экспорта Финляндии, отмечает издание.
Кроме того, в «долгосрочной перспективе» забастовка может отразиться на доступности некоторых продуктов — фруктов, овощей и импортных сыров.
Забастовки продлятся до 24 марта. Ранее финские власти заявили, что предлагаемые реформы необходимы для экономики страны и их отменять не планируется.
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