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Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год

12.53 Понедельник, 11 марта 2024
Фото: Вечерние ведомости
Долги россиян по кредитам перед банками за последний год выросли на 6,4 триллиона рублей или на 23,5%.

В целом объем задолженности населения перед банками сейчас составляет 33 триллиона рублей (на 1 февраля 2024 года). Для сравнения — пять лет назад, 2019 году, задолженность составляла менее 15 триллионов рублей.

Суммарный долг в среднем на одного экономически активного россиянина за год увеличился на 84 тысячи — до 439 тысяч рублей. Такие цифры приводят аналитики РИА Новости, ссылаясь на данные ЦБ и Росстата.

В 54 регионах средний долг составляет 300-500 тысяч рублей, в 23 регионах — свыше 500 тысяч рублей, в восьми регионах — до 300 тысяч рублей.

Топ-5 регионов с минимальной долговой нагрузкой (уровень закредитованности — отношение долга к заработной плате в %):

Ингушетия — 14,9%, средний долг перед банком — 56,1 тыс. руб.
Крым — 29,5%, средний долг — 143,9 тыс. руб.
Чечня — 30,1%, средний долг —118,5 тыс. руб.
Дагестан — 30,7%, средний долг — 123,4 тыс. руб.
Севастополь — 31,9%, средний долг — 158,7 тыс. руб.

Эксперты считают, что такой результат у первой пятерки объясняется «запаздыванием развития финансовых услуг и их доступности относительно среднего уровня в стране».

Топ-5 регионов с максимальной долговой нагрузкой:

Тыва — 149,4%, средний долг — 892,6 тыс. руб.
Калмыкия — 133,9%, средний долг — 569,2 тыс. руб.
Тюменская область — 91,7%, средний долг — 671,9 тыс. руб.
Адыгея — 91,3%, средний долг — 437 тыс. руб.
Удмуртия — 89,8%, средний долг — 490,6 тыс. руб.

В Свердловской области соотношение долга по кредитам и годовой зарплаты составляет 71,3%, средний долг на человека — 480,1 тыс. руб.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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