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Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
Фото: Игорь Филиппов для «Вечерних ведомостей»
Профсоюз машинистов Германии объявил о своем намерении проводить забастовки без предупреждения.
Во время переговоров с руководством железной дороги сторонам не удалось договориться.
«Давление со стороны бастующих явно оказалось недостаточным, чтобы заставить руководство железных дорог сдаться, поэтому теперь забастовки должны быть расширены», — говорится в сообщении на сайте профсоюза. В организации добавили, что «за этот новый уровень эскалации ответственность несет управление железных дорог», а не члены профсоюза.
Между тем о ближайших забастовках профсоюз предупредил, они состоятся уже на этой неделе. Бастующие хотят сделать акцент на числе «35», так как одно из главных требований — о 35-часовой рабочей неделе.
Первая 35-часовая забастовка железнодорожников начнется 7 марта в 2.00 и продлится до 8 марта 13.00. Забастовка грузовых транспортников начнется в среду, 6 марта, в 18.00 и завершится в пятницу, 8 марта, в 5.00 утра. «До сих пор железнодорожное управление, видимо, не поняло требований о 35-часовой неделе. По этой причине GDL (профсоюз машинистов — прим. ред.) будет напоминать руководству Deutsche Bahn (государственный железнодорожный оператор, основной в стране — прим. ред.) об этом номере, при необходимости — снова и снова», — говорится в сообщении.
В профсоюзе заявили, что о дальнейших забастовках никакой предупредительной информации давать не будут.
В пассажирской ассоциации между тем выступили с критикой таких мер. Там заявили, что люди становятся заложниками сложившейся конфликтной ситуации и не могут с уверенностью планировать поездки, в том числе заранее покупать билеты.
Среди основных требований профсоюза — повышение зарплаты на 420 евро (руководство железных дорог пока согласно повысить зарплату только на 331 евро), сокращение рабочей недели машинистов с 38 до 35 часов без уменьшения зарплаты (пока им предлагается сокращение до 37 часов).
Ранее в Deutsche Bahn заявили, что выполнение требований профсоюза приведет к резкому росту расходов на персонал — на 50%, писали местные издания.
Напомним, в конце января профсоюз машинистов Германии провел шестидневную забастовку, которая стала самой продолжительной за последние годы.
Во время переговоров с руководством железной дороги сторонам не удалось договориться.
«Давление со стороны бастующих явно оказалось недостаточным, чтобы заставить руководство железных дорог сдаться, поэтому теперь забастовки должны быть расширены», — говорится в сообщении на сайте профсоюза. В организации добавили, что «за этот новый уровень эскалации ответственность несет управление железных дорог», а не члены профсоюза.
Между тем о ближайших забастовках профсоюз предупредил, они состоятся уже на этой неделе. Бастующие хотят сделать акцент на числе «35», так как одно из главных требований — о 35-часовой рабочей неделе.
Первая 35-часовая забастовка железнодорожников начнется 7 марта в 2.00 и продлится до 8 марта 13.00. Забастовка грузовых транспортников начнется в среду, 6 марта, в 18.00 и завершится в пятницу, 8 марта, в 5.00 утра. «До сих пор железнодорожное управление, видимо, не поняло требований о 35-часовой неделе. По этой причине GDL (профсоюз машинистов — прим. ред.) будет напоминать руководству Deutsche Bahn (государственный железнодорожный оператор, основной в стране — прим. ред.) об этом номере, при необходимости — снова и снова», — говорится в сообщении.
В профсоюзе заявили, что о дальнейших забастовках никакой предупредительной информации давать не будут.
В пассажирской ассоциации между тем выступили с критикой таких мер. Там заявили, что люди становятся заложниками сложившейся конфликтной ситуации и не могут с уверенностью планировать поездки, в том числе заранее покупать билеты.
Среди основных требований профсоюза — повышение зарплаты на 420 евро (руководство железных дорог пока согласно повысить зарплату только на 331 евро), сокращение рабочей недели машинистов с 38 до 35 часов без уменьшения зарплаты (пока им предлагается сокращение до 37 часов).
Ранее в Deutsche Bahn заявили, что выполнение требований профсоюза приведет к резкому росту расходов на персонал — на 50%, писали местные издания.
Напомним, в конце января профсоюз машинистов Германии провел шестидневную забастовку, которая стала самой продолжительной за последние годы.
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