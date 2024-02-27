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В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов

15.43 Четверг, 7 марта 2024
Фото: Президентская библиотека
В Президентской библиотеке (Санкт-Петербург) в преддверии 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов.

На сайте библиотеки опубликованы воспоминания, архивные документы, переписки, посвященные 11-ти женщинам, которые отправились за своими мужьями на каторгу и поселение в Сибирь, рассказали «Вечерним ведомостям» в библиотеке.

Так, в «Записках княгини М. Н. Волконской» (1913) среди прочего приведена «инструкция» для жён. «Жёны осуждённых, "следуя за своими мужьями и продолжая с ними супружескую связь, естественно сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание, то есть будут уже признаваемы не иначе как жёнами ссыльно-каторжных, а дети, которых приживут в Сибири, поступят в казённые крестьяне"», — рассказали в пресс-службе библиотеки.

В первое время свидания с мужьями разрешались только два раза в неделю — по часу и, как правило, в присутствии караульного. Но можно было «сколько угодно смотреть», как мужей ведут на работы, а потом возвращают в каземат.

«Княгиня Мария Волконская утешала себя такими словами: "Пять тысяч женщин делают добровольно то же самое", – имея в виду, что ещё Александр I разрешил переселение жён к сосланным в Сибирь преступникам, край-то необходимо заселять, обживать, осваивать», — рассказывают в библиотеке.

В сборнике «В ссылке и заключении: Воспоминания декабристов» (1908) говорится о свадьбе 25-летней француженки Полины Гебль и Ивана Анненкова, поручика лейб-гвардии Кавалергардского полка. «Во время венчания с Анненкова сняли железа и сейчас по окончании обряда опять надели и увели обратно в тюрьму и потом поступали с ними, как с прочими женатыми, то есть давали им два раза в неделю свидание», — приводят цитату в пресс-службе.

Многим из этих женщин пришлось сделать страшный выбор между своими супругами и детьми. Так, двадцатилетняя Мария Волконская решилась оставить у родных маленького сына Николеньку. Впоследствии он умер в возрасте трех лет. В Сибири у княжны Волконской родились сын и дочь.

У Александры Муравьёвой, в девичестве графини Чернышёвой, детей было трое. «Отца малышей, Никиту Михайловича Муравьёва, осудили по первому "высшему" разряду: он написал проект будущей конституции России <...> В Сибири Муравьева растила свою новорождённую Сонечку…», — рассказали в библиотеке.

У Александры Потаповой и отставного полковника Василия Давыдова, которого приговорили к пожизненной каторге, было шестеро детей. «Оставив малышей на родственников, Александра Ивановна последовала за мужем. В ссылке у Давыдовых родилось ещё семеро "ангелочков"… Анна Васильевна (Розен — прим. ред.), в девичестве Малиновская <...> своего первенца оставила на попечение родственников. В Сибири она родила сына и дочку», — рассказали в пресс-службе.

У Александры Ентальцевой и ее мужа детей не было. Супруг Андрей Васильевич был для нее «единственным светом в окошке». «Но беда редко ходит в одиночку: после переезда из Читы в Ялуторвск уже не каторжник, но ссыльный Ентальцев начал сходить с ума. С каждым днем его состояние ухудшалось… После смерти мужа вдова хотела вернуться на родину, но десять лет не получала на то разрешения», — рассказали в библиотеке.

Александр Беляев в «Воспоминаниях декабриста о пережитом и перечувствованном» (1882) писал о жёнах декабристов: «Слава мужей, удостоившихся такой любви и такой преданности таких чудных идеальных жён! Вы стали поистине образцом самоотвержения, мужества, твердости при всей юности, нежности и слабости», приводит цитату пресс-служба.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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