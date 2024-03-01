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В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
Фото: Вечерние ведомости
В правительстве РФ работают над изменениями в Налоговый кодекс, планируется в том числе изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль.
Разрабатываемые поправки можно разбить на несколько групп, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
- «усовершенствование НДФЛ». Предлагается ввести дополнительные ставки в прогрессивной шкале подоходного налога. При этом снижение начальной ставки в 13% не обсуждается, пишет издание.
- налог на прибыль. «По сути, речь идет о повышении этого сбора», говорят источники издания. Насколько именно, не сообщается.
- налоговые льготы. Разрабатываются льготы по НДФЛ, которые смогут получить граждане «с более низкими доходами», а также льготы по налогу на прибыль – для компаний, которые «осуществляют капвложения».
Напомним, в послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил изменить налоговую систему и перейти «к более справедливому налогообложению».
Разрабатываемые поправки можно разбить на несколько групп, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
- «усовершенствование НДФЛ». Предлагается ввести дополнительные ставки в прогрессивной шкале подоходного налога. При этом снижение начальной ставки в 13% не обсуждается, пишет издание.
- налог на прибыль. «По сути, речь идет о повышении этого сбора», говорят источники издания. Насколько именно, не сообщается.
- налоговые льготы. Разрабатываются льготы по НДФЛ, которые смогут получить граждане «с более низкими доходами», а также льготы по налогу на прибыль – для компаний, которые «осуществляют капвложения».
Напомним, в послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил изменить налоговую систему и перейти «к более справедливому налогообложению».
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