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В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В среду Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает размещать рекламу на ресурсах так называемых «иностранных агентов».
Самим «иноагентам» также запрещается рекламировать свои ресурсы «в СМИ и интернете».
«Закон запрещает российским гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов. Запрет распространяется на любые их ресурсы — сайты, блоги, социальные сети и т. д. Кроме того, запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — сообщили в Госдуме.
За нарушения запрета предусмотрены штрафы, в том числе для рекламных компаний и СМИ. Так, для СМИ штраф может составить до 300 тысяч рублей, при этом «вначале средству массовой информации поступит предупреждение».
Штрафы для самих «иноагентов» — до 50 тысяч рублей (для граждан) и до полумиллиона рублей (для юрлиц). После двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
В Госдуме считают, что принятый закон направлен на «укрепление безопасности страны».
Авторами законопроекта стали 395 депутатов, в том числе спикер ГД Володин. Ранее все смягчающие поправки к проекту были отклонены думским комитетом по безопасности.
Самим «иноагентам» также запрещается рекламировать свои ресурсы «в СМИ и интернете».
«Закон запрещает российским гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов. Запрет распространяется на любые их ресурсы — сайты, блоги, социальные сети и т. д. Кроме того, запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — сообщили в Госдуме.
За нарушения запрета предусмотрены штрафы, в том числе для рекламных компаний и СМИ. Так, для СМИ штраф может составить до 300 тысяч рублей, при этом «вначале средству массовой информации поступит предупреждение».
Штрафы для самих «иноагентов» — до 50 тысяч рублей (для граждан) и до полумиллиона рублей (для юрлиц). После двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
В Госдуме считают, что принятый закон направлен на «укрепление безопасности страны».
Авторами законопроекта стали 395 депутатов, в том числе спикер ГД Володин. Ранее все смягчающие поправки к проекту были отклонены думским комитетом по безопасности.
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