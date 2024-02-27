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В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
Фото: Вечерние ведомости
В России резко вырос спрос на тонометры (медицинские приборы для измерения артериального давления).
За прошлый год спрос вырос на 29%, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.
Основную долю составили онлайн-продажи. Так, в онлайне было продано 2,2 миллиона приборов, годом ранее — 890 тысяч.
Аналитики и врачи называют несколько причин роста спроса на тонометры:
- «небрендированная продукция по низким ценам» (так, китайские приборы продаются в онлайн-магазинах не за 1,5–2,5 тыс. рублей, а всего за 500–800 рублей, уточнили в компании);
- увеличение доли пожилых людей;
- рост сердечно-сосудистых заболеваний;
- последствия пандемии COVID-19;
- климатические изменения и скачки атмосферного давления в прошлом году;
- «увеличение заботы населения о своем здоровье».
Добавим, что в прошлом году розничные продажи тонометров в денежном выражении составили 12 млрд рублей. Это на 1 млрд больше, чем в 2022 году.
За прошлый год спрос вырос на 29%, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.
Основную долю составили онлайн-продажи. Так, в онлайне было продано 2,2 миллиона приборов, годом ранее — 890 тысяч.
Аналитики и врачи называют несколько причин роста спроса на тонометры:
- «небрендированная продукция по низким ценам» (так, китайские приборы продаются в онлайн-магазинах не за 1,5–2,5 тыс. рублей, а всего за 500–800 рублей, уточнили в компании);
- увеличение доли пожилых людей;
- рост сердечно-сосудистых заболеваний;
- последствия пандемии COVID-19;
- климатические изменения и скачки атмосферного давления в прошлом году;
- «увеличение заботы населения о своем здоровье».
Добавим, что в прошлом году розничные продажи тонометров в денежном выражении составили 12 млрд рублей. Это на 1 млрд больше, чем в 2022 году.
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