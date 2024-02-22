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Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Власти Узбекистана планируют увеличить импорт российского газа почти в 4 раза.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства страны.
Потребление газа планируют увеличить с 9 млн до 32 млн куб. м в сутки (11,68 млрд куб. м в год). Для наращивания объемов будут профинансированы программы модернизации магистральной системы газопроводов. На это планируется выделить 500 млн долларов.
В июне 2023 года был заключен договор о поставках газа из России в Узбекистан. До этого страна производила его самостоятельно, а затем экспортировала в Китай и Россию. Поставки газа в Узбекистан начались в октябре 2023 года, годовой объем составил 2,8 млрд куб. м.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства страны.
Потребление газа планируют увеличить с 9 млн до 32 млн куб. м в сутки (11,68 млрд куб. м в год). Для наращивания объемов будут профинансированы программы модернизации магистральной системы газопроводов. На это планируется выделить 500 млн долларов.
В июне 2023 года был заключен договор о поставках газа из России в Узбекистан. До этого страна производила его самостоятельно, а затем экспортировала в Китай и Россию. Поставки газа в Узбекистан начались в октябре 2023 года, годовой объем составил 2,8 млрд куб. м.
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